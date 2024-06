Vinicius igralec sezone, Bellingham najboljši mladi nogometaš

Dobitnika obeh nagrad, Vinicius Junior in Jude Bellingham, sta bila uvrščena tudi v idealno enajsterico sezone. Tam zvezdnikoma Real Madrida družbo delajo Gregor Kobel, Ian Maatsen, Mats Hummels (vsi Borussia Dortmund), Antonio Rudiger, Dani Carvajal (oba Real Madrid), Vitinha (PSG), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City) in Harry Kane (Bayern München).

Vinicius je v letošnji sezoni najelitnejšega klubskega tekmovanja na 10 tekmah zabil šest golov in prispeval pet asistenc, Bellingham pa se je na 11 tekmah štirikrat vpisal med strelce in petkrat podal za zadetek. Anglež je podal prav za zadnji zadetek letošnje sezone, ko je Vinicius zadel za 2:0 in Madridčanom prinesel 15. lovoriko v Ligi prvakov.