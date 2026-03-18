'Vinicius je prvak, vsak bi ga moral imeti rad'

Kraljevi klub je v sinje modri del Manchestra pripotoval z lepo prednostjo, ki jo je belemu baletu s hat-trickom na prvi tekmi zagotovil Federico Valverde. Meščani so povratno tekmo začeli odločno, nekajkrat zapretili proti nasprotnim vratom, 20. minuta pa je prinesla trenutek, ki je predčasno odločil obračun. Vinicius Junior je sprožil proti golu domačih, tam pa je žogo z roko blokiral Bernardo Silva. Po posredovanju VAR-a je bil Real Madrid nagrajen z enajstmetrovko, Angleži pa so na zelenici ostali z deseterico.

"Najstrožjo kazen sem ponudil Valverdeju, ampak je rekel, naj streljam jaz. Hvaležen sem mu za zaupanje," je po tekmi povedal Vinicius, ki je na prvi tekmi zapravil strel iz bele pike, tokrat pa je bil zanesljiv. Po zadetku je na ustnice prislonil prst in s tem poslal jasno sporočilo navijačem Manchester Cityja, ki so lani močno zbodli Brazilca.

Manchester City - Real Madrid FOTO: AP

Spomnimo, ob koncu leta 2024 je vezist meščanov Rodri osvojil zlato žogo, ki bi po mnenju mnogih morala končati v rokah Viniciusa. Rodri in Vinicius oziroma City in Real sta se nato februarja lani srečala v play-offu za uvrstitev v osmino finala Lige prvakov. Prva tekma se je igrala na Otoku, pred slednjo pa so navijači sinje modrih razprli ogromen transparent, na katerem Rodri ob zapisu "Nehaj jokati kot dež" poljublja zlato žogo. Sporočilo je bilo jasno usmerjeno Viniciusu, ki je bil takrat izbran za igralca tekme. Enako nagrado je prejel tudi tokrat, ko je s soigralci spet izločil City.

Transparent navijačev Manchester Cityja (februar 2025) FOTO: AP

"Se spomnite lanskega transparenta navijačev Manchester Cityja? Do njih nisem bil nespoštljiv. Lani so se zabavali oni, letos pa sem jih posnemal. To je nogomet," je po torkovem obračunu dodal brazilski zvezdnik, ki se je v 91. minuti (za nekaj trenutkov) podpisal pod svoj drugi zadetek. Po slednjem se je s hrbtom obrnil proti tribuni, privzdignil svoj dres in domačim navijačem ponudil priložnost, da še zadnjič v tej sezoni preberejo ime igralca, ki je zapečatil njihovo usodo med evropsko elito.

Nad njegovo potezo ni bil navdušen vratar sinje modrih Gianluigi Donnarumma, ki je že nekaj časa pred omenjenim golom vedel, da je sanj o uvrstitvi v četrtfinale zanj in za njegovo ekipo konec. V tistem trenutku je nejevoljno pristopil do Viniciusa, katerega slavje je za nekaj trenutkov zamaknil VAR. Gol je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, dve minuti kasneje pa je Brazilec z regularnim zadetkom postavil končni izid.

Čeprav je bil Vinicius na povratni tekmi glavna nočna mora Italijana med vratnicama meščanov, je ta o brazilskem zvezdniku po tekmi govoril z izbranimi besedami. "Vinicius je prvak, ki bi ga moral imeti rad vsak. Odigral je dve odlični tekmi," je po poročanju španskega portala AS po izpadu iz Lige prvakov dejal Donnarumma.

