'Vinicius je prvak, vsak bi ga moral imeti rad'

Manchester, 18. 03. 2026 09.55 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
Anže Mlakar
Vinicius Junior in Gianluigi Donnarumma

Real Madrid je dobil tudi povratno tekmo osmine finala Lige prvakov in s skupnim izidom 5:1 izločil Manchester City. Prvo ime tekme je bil Vinicius Junior, ki je dosegel oba zadetka, v središču pozornosti pa bil tudi zaradi proslavljanja golov, ki je razjezilo določene navijače.

Kraljevi klub je v sinje modri del Manchestra pripotoval z lepo prednostjo, ki jo je belemu baletu s hat-trickom na prvi tekmi zagotovil Federico Valverde. Meščani so povratno tekmo začeli odločno, nekajkrat zapretili proti nasprotnim vratom, 20. minuta pa je prinesla trenutek, ki je predčasno odločil obračun. Vinicius Junior je sprožil proti golu domačih, tam pa je žogo z roko blokiral Bernardo Silva. Po posredovanju VAR-a je bil Real Madrid nagrajen z enajstmetrovko, Angleži pa so na zelenici ostali z deseterico.

"Najstrožjo kazen sem ponudil Valverdeju, ampak je rekel, naj streljam jaz. Hvaležen sem mu za zaupanje," je po tekmi povedal Vinicius, ki je na prvi tekmi zapravil strel iz bele pike, tokrat pa je bil zanesljiv. Po zadetku je na ustnice prislonil prst in s tem poslal jasno sporočilo navijačem Manchester Cityja, ki so lani močno zbodli Brazilca.

FOTO: AP
FOTO: AP

Spomnimo, ob koncu leta 2024 je vezist meščanov Rodri osvojil zlato žogo, ki bi po mnenju mnogih morala končati v rokah Viniciusa. Rodri in Vinicius oziroma City in Real sta se nato februarja lani srečala v play-offu za uvrstitev v osmino finala Lige prvakov. Prva tekma se je igrala na Otoku, pred slednjo pa so navijači sinje modrih razprli ogromen transparent, na katerem Rodri ob zapisu "Nehaj jokati kot dež" poljublja zlato žogo. Sporočilo je bilo jasno usmerjeno Viniciusu, ki je bil takrat izbran za igralca tekme. Enako nagrado je prejel tudi tokrat, ko je s soigralci spet izločil City.

FOTO: AP
FOTO: AP

"Se spomnite lanskega transparenta navijačev Manchester Cityja? Do njih nisem bil nespoštljiv. Lani so se zabavali oni, letos pa sem jih posnemal. To je nogomet," je po torkovem obračunu dodal brazilski zvezdnik, ki se je v 91. minuti (za nekaj trenutkov) podpisal pod svoj drugi zadetek. Po slednjem se je s hrbtom obrnil proti tribuni, privzdignil svoj dres in domačim navijačem ponudil priložnost, da še zadnjič v tej sezoni preberejo ime igralca, ki je zapečatil njihovo usodo med evropsko elito.

FOTO: AP
FOTO: AP

Nad njegovo potezo ni bil navdušen vratar sinje modrih Gianluigi Donnarumma, ki je že nekaj časa pred omenjenim golom vedel, da je sanj o uvrstitvi v četrtfinale zanj in za njegovo ekipo konec. V tistem trenutku je nejevoljno pristopil do Viniciusa, katerega slavje je za nekaj trenutkov zamaknil VAR. Gol je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, dve minuti kasneje pa je Brazilec z regularnim zadetkom postavil končni izid.

Čeprav je bil Vinicius na povratni tekmi glavna nočna mora Italijana med vratnicama meščanov, je ta o brazilskem zvezdniku po tekmi govoril z izbranimi besedami. "Vinicius je prvak, ki bi ga moral imeti rad vsak. Odigral je dve odlični tekmi," je po poročanju španskega portala AS po izpadu iz Lige prvakov dejal Donnarumma.

FOTO: AP
FOTO: AP

Madridčani tako ostajajo nočna mora za nogometaše iz sinje modrega dela Manchestra, ki so tako še četrtič v zadnjih petih sezonah iz evropske elite izpadli proti igralcem belega baleta. Ti se bodo v četrtfinalu skoraj zagotovo pomerili proti Bayern Münchnu, ki je nalogo opravil že na prvi tekmi, ko je v gosteh pri Atalanti slavil z 1:6. "Pred nami je najboljši del sezone, moramo dvigniti raven igre. Upam, da bom na naslednjih tekmah z zadetki in asistencami pomagal največjemu klubu na svetu," je zaključil Vinicius.

nogomet liga prvakov osmina finala Manchester City Real Madrid Vinicius

Od smetišča do prestola: Osimhen, kralj Carigrada z brazgotinami iz Lagosa

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cupko
18. 03. 2026 11.05
Če bi se lepše obnašal, bi definitivno dobil zlato žogo, ki si jo je po prikazanih igrah zaslužil. Je med najboljšimi igralci na svetu
Odgovori
+2
2 0
XYZ22
18. 03. 2026 11.02
Vinicius je veliki igralec, ampak zelo majhen človek.
Odgovori
+1
3 2
motorist_mb
18. 03. 2026 10.52
Ne morem ga nikak je pa Mbi stopnjo višje 💪
Odgovori
-3
1 4
cripstoned
18. 03. 2026 10.41
Plesi VINI, plesi!
Odgovori
+3
8 5
Jevgenij Suhov
18. 03. 2026 10.59
🙉=🙉
Odgovori
-2
0 2
simc167
18. 03. 2026 10.34
vinicius je bedak ne junak!
Odgovori
-4
7 11
cripstoned
18. 03. 2026 10.50
Z vsemi lovorikami ki jih ima poleg ogromno zasluzenega denarja na racunu pa se mlad je...dela kar hoce in kdaj hoce...kje si pa ti v svojem zivljenju?? Hahahaha..a mas vsaj za eno poloznico?
Odgovori
+5
7 2
knapeljc
18. 03. 2026 10.53
Te pa že....Ded je majster erste klase
Odgovori
+4
5 1
cripstoned
18. 03. 2026 10.32
Evo spet novica za rasiste iz katalonije...izvolite..ampak ne pozabite se zraven na real madrid hahahahaha
Odgovori
+4
8 4
Arzen
18. 03. 2026 10.22
Vinicius Junior ??? TRENUTNO NAJSLABŠI IGRALEC V LP!!! GLEDE NA ŠTEVILO 100% PRILOŽNOSTI!!! V POVPREČJU 10X STRELA NA PRAZEN GOL IN SAMO 1X ZADANE :)
Odgovori
-1
8 9
cripstoned
18. 03. 2026 10.31
A ti verjames temu kar pises??
Odgovori
+4
8 4
Campeones36
18. 03. 2026 10.38
Včeraj je zapravil 7 lepih priložnosti od tega dve smrtni ki bi jih moja stara mama izkoristila.
Odgovori
+11
12 1
cripstoned
18. 03. 2026 10.40
Ampak je zabil 2 gola za zmago in utisal vsakega slehernega navijaca citya na etihadu..
Odgovori
+5
8 3
knapeljc
18. 03. 2026 10.53
Ja in? A so jih rabli al sta ble dve izkoriščeni dovolj?
Odgovori
-3
2 5
Joško s Krasa
18. 03. 2026 11.00
A ti imaš kaj Arzena v sebi?
Odgovori
+1
1 0
SAKOSAKO
18. 03. 2026 10.14
Njega rad, z njegovim obnašanjem? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Odgovori
+0
5 5
