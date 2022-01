Vinicius je tekel, nato pa se je pred njim pojavil grb Reala. Sledila je 'viralna poteza'

Vinicius Junior je v dosedanjem delu sezone v španski primeri Division dosegel dvanajst golov in dodal še štiri asistence. Uspešen je bil tudi proti netopirjem iz Valencie, ko je Realu z dvema goloma pomagal do nove zmage (4:1). A celo bolj kot dobra predstava in nova zadetka na kontu je navijačem belega baleta ostala v spominu njegova poteza sredi drugega polčasa. "V enem trenutku se je znašel ob avt črti, misleč, da bo še ujel žogo. Ni mu uspelo. V teku je prišel do Realovega grba položenega ob igrišču Berbaneua. Ko je videl, da je tik pred njim, je naglo upočasnil in preskočil grb kluba, v katerega je pred tremi leti iz Flamenga prišel ob odškodnini 45 milijonov evrov," sporoča madridski AS in dodaja, da navijači prav gotov ne bi zamerili, če bi pomotoma pohodil grb. "Gledalci so opazili, da je preskočil grb in navdušeno pozdravili njegovo potezo." Po tekmi so ga novinarji vprašali, zakaj je preskočil grb, saj mu nihče ne bi zameril, če bi v polnem teku stopil nanj. Brazilski krilni napadalec, ki vsak gol posebej slavi s poljubom grba na dresu, je izstrelil: "Po Realovem grbu se ne hodi, Realov grb se poljublja!"