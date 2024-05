Vinicius: Kroos vedno zelo olajša stvari

"Pristop je bil fantastičen, še posebej na koncu, ko smo iskali izenačenje. Bayern je pokazal svoj najboljši obraz, mi smo to storili v nekaterih delih tekme. Najbolje smo bili videti za tem, ko smo prejeli zadetka. Imeli smo posest, oni pa so iskali svojo priložnost in ob tem dosegli dva zadetka. S trudom in vložkom rezervistov smo uspeli izenačiti."

"Lahko igra na položaju napadalca, saj je napredoval pri gibanju brez žoge in dobro napada zadnjo linijo nasprotnika. Pred golom je izredno hladen. Seveda pa za kaj takšnega potrebuješ vezista, ki lahko odigra takšno podajo, kot je to bilo pri prvem zadetku," je Brazilca pohvalil Ancelotti in se hkrati dotaknil Tonija Kroosa.

Ob tem je nadaljeval: "To je zanj nekaj povsem običajnega. Je eden izmed najboljših vezistov, ko govorimo o teh ključnih podajah. Želeli smo si nadzora nad žogo, saj smo s tem utrujali nasprotnika, in nihče ne obvladuje žoge bolje kot on."

Nekdanji vezist münchenskega Bayerna je namreč pri prvem zadetku s prekrasno podajo v ogenj poslal Viniciusa, tudi Brazilec pa ni skrival hvale na Nemčev račun.