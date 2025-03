Vinicius motiviran pred madridskim derbijem: Lačni smo lovorik

Na Santiagu Bernabeu bomo nocoj na prvi tekmi osmine finale Lige prvakov priča že 239. madridskemu derbiju. Prvega sta Real in Atletico odigrala pred skoraj 120 leti, v bogati zgodovini obračunov se je večkrat veselil Real, ki za rahlega favorita velja tudi tokrat. Bo pa to vlogo težko upravičiti, galaktiki so namreč zasedbo slovenskega vratarja Jana Oblaka v zadnjih sedmih obračunih ugnali le enkrat. Na Kanalu A in VOYO preverite, kdo bo uspešnejši, studijski del se prične ob 20.30.