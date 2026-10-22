Vinicius preživlja najtežje obdobje: 'Nekoč junak Reala, danes tarča žvižgov Bernabeua'

Vinicius Junior FOTO: AP

Evropski rekorder Real Madrid je gostil Leipzig in slavil s 4:1. Bernardo Silva je Špancem priigral prednost v 43. minuti, Arda Güler pa je v 52. postavil temelje za še tretjo zmagi na tretji tekmi. Kylian Mbappe in Yan Diomande sta jo je v 83. in 87. le še potrdila, pa čeprav je vmes Tidiam Gomis Nemce nekoliko približal.

Neviden na igrišču, nato še žvižgi s tribun

Brazilec Vinicius Junior je odigral skromno tekmo in bil v 70. minuti zamenjan. Ob odhodu z igrišča so se z Bernabeua zaslišali žvižgi, medtem ko je njegov naslednik Diomande v kratkem času navdušil z golom in podajo.

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Medtem ko so njegovi soigralci po tekmi slavili pomembno zmago, je bil Vinicius vidno potrt. Po poročanju španskih medijev ni ostal na zelenici, da bi skupaj z ekipo pozdravil navijače, temveč se je takoj napotil v slačilnico.

"To je srce parajoče, to je za zjokat'

Športni dnevnik Marca je dogajanje opisal z zelo zgovornimi besedami: "To je srce parajoče, to je za jok. Viniciusu ni dobro, njegova slaba forma pa traja že nekaj časa. Proti Leipzigu nismo gledali le bledih predstav brazilskega nogometaša, temveč tudi njegovo najbolj žalostno podobo, kar smo jih doslej videli v dresu Reala."

Pri Marci so dodali, da je bil Brazilec ves večer potrt, po menjavi pa je igrišče zapustil s praznim pogledom, brez jeze ali kljubovanja. "Zaveda se, da je zelo daleč od svoje najboljše forme in da preživlja resno krizo. Zdi se, da so štiri tekme suspenza pustile posledice."

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Za igralca, ki je bil v zadnjih letih eden ključnih mož madridskega velikana, so to nenavadni prizori. Vinicius je bil še nedavno eden od simbolov Realovih uspehov, zdaj pa se prvič po dolgem času sooča tudi z nezadovoljstvom domačih navijačev.