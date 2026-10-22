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Liga prvakov

Vinicius preživlja najtežje obdobje: 'Nekoč junak Reala, danes tarča žvižgov Bernabeua'

Madrid, 22. 10. 2026 07.56 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
M.J.
Vinicius Junior

Real Madrid je v tretjem krogu Lige prvakov na domačem stadionu s 4:1 premagal Leipzig, a po tekmi je bilo največ govora o enem igralcu. Vinicius Junior nadaljuje eno najtežjih obdobij v svoji karieri, po novem razočaranju pa je po zadnjem sodnikovem žvižgu brez slavja s soigralci odšel naravnost v slačilnico. In steklo je novo poglavje njegove zgodbe.

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Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: AP

Evropski rekorder Real Madrid je gostil Leipzig in slavil s 4:1. Bernardo Silva je Špancem priigral prednost v 43. minuti, Arda Güler pa je v 52. postavil temelje za še tretjo zmagi na tretji tekmi. Kylian Mbappe in Yan Diomande sta jo je v 83. in 87. le še potrdila, pa čeprav je vmes Tidiam Gomis Nemce nekoliko približal.

Neviden na igrišču, nato še žvižgi s tribun

Brazilec Vinicius Junior je odigral skromno tekmo in bil v 70. minuti zamenjan. Ob odhodu z igrišča so se z Bernabeua zaslišali žvižgi, medtem ko je njegov naslednik Diomande v kratkem času navdušil z golom in podajo.

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Medtem ko so njegovi soigralci po tekmi slavili pomembno zmago, je bil Vinicius vidno potrt. Po poročanju španskih medijev ni ostal na zelenici, da bi skupaj z ekipo pozdravil navijače, temveč se je takoj napotil v slačilnico.

"To je srce parajoče, to je za zjokat'

Športni dnevnik Marca je dogajanje opisal z zelo zgovornimi besedami: "To je srce parajoče, to je za jok. Viniciusu ni dobro, njegova slaba forma pa traja že nekaj časa. Proti Leipzigu nismo gledali le bledih predstav brazilskega nogometaša, temveč tudi njegovo najbolj žalostno podobo, kar smo jih doslej videli v dresu Reala."

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Pri Marci so dodali, da je bil Brazilec ves večer potrt, po menjavi pa je igrišče zapustil s praznim pogledom, brez jeze ali kljubovanja. "Zaveda se, da je zelo daleč od svoje najboljše forme in da preživlja resno krizo. Zdi se, da so štiri tekme suspenza pustile posledice."

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Za igralca, ki je bil v zadnjih letih eden ključnih mož madridskega velikana, so to nenavadni prizori. Vinicius je bil še nedavno eden od simbolov Realovih uspehov, zdaj pa se prvič po dolgem času sooča tudi z nezadovoljstvom domačih navijačev.

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KOMENTARJI5

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REAList7
22. 10. 2026 09.31
Real izgubi in se mediji spravljajo in objavljajo članke o "težavah" posameznih igralcih in ekipe. Ko Real zmaga, mediji pravtako objavljajo in poročajo o težavah posameznika. Pa to je že noro, kako zelo vam je povšeči pisati slabe stvari o Realu. Samo da ustvarjate neko negativno mnenje o tem klubu. Včeraj je Real odigral dobro tekmo, Diomande pa je zabil enega lepših golov. Dajte rajši pišite kaj o tem in priložite posnetek gola, ker se ga splača gledati znova in znova.
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0 0
Arzen
22. 10. 2026 08.53
2 POSRANA GOLA IN JE POSTAL SLAVEN :) NAJ GRE V AFRIKO!!! KOZE GA ŽE ČAKAJO!!!
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+4
5 1
hojladri123
22. 10. 2026 09.07
je reku posrana... posrana bi lahko bila še dva zraven pa bi imel 4 na kontu
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-2
1 3
Kolllerik
22. 10. 2026 08.30
Sam si je kriv, ker je v tako gnilem klubu. Njegov kolega iz Brazilske reprezentance Raphinha pa je medtem v Barci cenjen in spoštovan....
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+4
6 2
Campeones36
22. 10. 2026 08.49
Smo vidli koliko je bil cenjen in spoštovan v času, ko je bil Xavi trener. Klovn
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-3
1 4
bibaleze
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