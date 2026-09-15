Vipotnik in Šporar strelsko vroča pred bližajočim škotskim izzivom

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Potem ko je Slovan precej neslavno odprl ligaški del UEFA Lige prvakov (celjski krvniki so na gostovanju pri PSG-ju klonili s kar 6:1), je v prvenstvu po dveh zaporednih porazih vendarle vpisal pozitiven izid.

Na tekmi z Žilino je kar trikrat zaostajal, dvakrat je izenačil Andraž Šporar, zadnjič, v sodnikovem dodatku, pa Alen Mustafić. Šporar, lani prvi strelec serijskih prvakov iz Bratislave, je tako odprl račun tudi v letošnji izvedbi tekmovanja.

Žan Vipotnik FOTO: Profimedia

Na stara pota se po uvodnem zatišju očitno vrača tudi Žan Vipotnik. Reprezentančni napadalec, ki je poleti ostal pri Swanseaju, je zadel na drugi zaporedni tekmi.

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Tokrat je postavil končni izid ob zmagi labodov proti Burnleyju, Valižani pa si po sedmih odigranih krogih delijo prvo mesto z West Hamom in West Bromom.