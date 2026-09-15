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Liga prvakov

Vipotnik in Šporar strelsko vroča pred bližajočim škotskim izzivom

Bratislava, 15. 09. 2026 07.21 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Andraž Šporar

Andraž Šporar je dvakrat zatresel mrežo Žiline, ki je v Bratislavi vseeno iztržila točko. Žan Vipotnik je zadel na drugi zaporedni tekmi, Žan Karničnik pa je bil z golom in dvema asistencama ključni mož Maribora ob Kamniški Bistrici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potem ko je Slovan precej neslavno odprl ligaški del UEFA Lige prvakov (celjski krvniki so na gostovanju pri PSG-ju klonili s kar 6:1), je v prvenstvu po dveh zaporednih porazih vendarle vpisal pozitiven izid. 

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Na tekmi z Žilino je kar trikrat zaostajal, dvakrat je izenačil Andraž Šporar, zadnjič, v sodnikovem dodatku, pa Alen Mustafić. Šporar, lani prvi strelec serijskih prvakov iz Bratislave, je tako odprl račun tudi v letošnji izvedbi tekmovanja.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Profimedia

Na stara pota se po uvodnem zatišju očitno vrača tudi Žan Vipotnik. Reprezentančni napadalec, ki je poleti ostal pri Swanseaju, je zadel na drugi zaporedni tekmi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tokrat je postavil končni izid ob zmagi labodov proti Burnleyju, Valižani pa si po sedmih odigranih krogih delijo prvo mesto z West Hamom in West Bromom.

Razlagalnik

UEFA Liga prvakov je najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, ki ga vsako leto organizira Zveza evropskih nogometnih asociacij (UEFA). V njem tekmujejo najboljše ekipe iz evropskih državnih prvenstev. Tekmovanje ima dolgo zgodovino, saj se je začelo leta 1955 kot Pokal državnih prvakov, leta 1992 pa se je preoblikovalo v današnjo obliko. Zmaga v tem tekmovanju velja za vrhunec klubske kariere tako za igralce kot za klube.

Sodnikov dodatek ali podaljšek igre je čas, ki ga glavni sodnik doda ob koncu vsakega polčasa (običajno 45 minut). Ta dodatni čas je namenjen nadomestitvi časa, ki je bil izgubljen med rednim delom zaradi menjav igralcev, zdravniške pomoči poškodovanim igralcem, preverjanja videoposnetkov (VAR) ali namernega zavlačevanja igre. Dolžino dodatka določi sodnik na podlagi svoje presoje o izgubljenem času.

Reprezentančni napadalec je nogometaš, ki je izbran v državno reprezentanco svoje domovine, da jo zastopa na mednarodnih tekmah, kot so kvalifikacije za svetovno ali evropsko prvenstvo ter na samih zaključnih turnirjih. Njegova glavna naloga v ekipi je doseganje zadetkov, hkrati pa mora biti sposoben sodelovati z drugimi igralci in izpolnjevati taktične zahteve selektorja, ki vodi nacionalno selekcijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet Žan Vipotnik andraž šporar

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KOMENTARJI1

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lepdanvsakdan
15. 09. 2026 08.31
res mora samo žogo v mrežo poriniti je pa strelska forma močna
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