Visoke zaporne kazni četverici, ki je v Torinu povzročila smrtonosni stampedo

Poleg dveh smrtnih žrtev je bilo v stampedu poškodovanih kar 1600 ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Moški v starosti od 20 do 22 let so obtoženi, da so 3. junija 2017 ob javnem ogledu finala Lige prvakov med Juventusom in Real Madridom (1:4) na trgu San Carlo usmerili solzivec med navijače in s tem povzročili vsesplošno paniko.

Okoli 30.000 navijačev je na osrednjem torinskem trgu gledalo prenos finala Lige prvakov iz Cardiffa. Vsak od četverice si je prislužila približno po deset let zaporne kazni. Odvetnik obsojenih Maročanov je za Ansopotrdil, da se bo na izrečene kazni pritožil.