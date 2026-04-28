Vitinha: Na tekmi v ligaškem delu smo lahko videli, kako odlična ekipa je Bayern

Odkar je francoski klub leta 2011 padel v bogate žepe katarskih investicijskih skladov in se je ta povzpel na sam vrh evropskega nogometa, so bila srečanja med PSG-jem in Bayernom odigrana na najvišji klubski ravni. Kljub zvenečim okrepitvam, kot so Neymar, Lionel Messi in Kylian Mbappe, je Bayern vselej uspel premagati Parižane, vse od povratne tekme četrtfinala Lige prvakov od aprila 2021 do marca 2023. Vodstvo kluba je nato spremenilo smer in se manj osredotočilo na velike zvezde in bolj na tesno povezano ekipo, ki je kljub temu navduševala s svojo individualno kakovostjo. Ta razvoj dogodkov je dosegel vrhunec, ko so lani v finalu Lige prvakov s petardo v mreži Yanna Sommerja s 5:0 na Allianz Areni prvič v klubski zgodovini osvojili najbolj želeno trofejo v klubskih tekmovanjih.

PSG in Bayern sta pred novembrskim srečanjem na Parku princev zmagala na uvodnih treh tekmah ligaškega dela. Toda prvi polčas dvoboja v francoski prestolnici je bil prava demonstracija Bayerna. Bavarci so pritisnili visoko na igrišču, dobili dvoboje in bili odločni pred golom, kar se jim je obrestovalo z dvema zadetkoma Luisa Diaza v prvih 32 minutah srečanja. Vendar je bil Kolumbijec že v polčasu izključen zaradi prekrška nad Achrafom Hakimijem, kar je pomenilo, da je moral Bayern v drugem polčasu z največjo odločnostjo braniti svojo prednost. To jim je uspelo vse do 74. minute, ko je bil uspešen Joao Neves. Kljub nadaljnjemu pritisku Bayerna je ta uspel obdržati prednost in domov odnesti tri točke.

Da danes branilce naslova pred domačimi navijači čaka težko delo, se zaveda tudi portugalski vezist Vitinha, ki je postal pomemben člen v prvi postavi zasedbe Luisa Enriqueja. Portugalec je imel v zadnjem času sicer nekaj težav s poškodbo desnega gležnja, a naj bi bil za današnjo tekmo že pripravljen. "Na tekmi v ligaškem delu smo lahko videli, kako odlična ekipa je Bayern. Rekel bi celo, da so letos z nami najboljša ekipa, če ne celo najboljša v Evropi, glede na to, kaj počnejo in kaj so dosegli, ne le v smislu igre, ampak tudi v smislu rezultatov. To so tekme, ki jih želiš igrati v Ligi prvakov, in upam, da se bomo uvrstili v finale," je pred današnjim srečanjem dejal Portugalec.