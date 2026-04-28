Liga prvakov

Vitinha: Na tekmi v ligaškem delu smo lahko videli, kako odlična ekipa je Bayern

Pariz, 28. 04. 2026 12.47 pred 2 urama 3 min branja 1

Avtor:
R.S.
PSG - Newcastle

Danes zvečer nas na Parku princev čaka prava nogometna poslastica. V prvem polfinalnem obračunu bomo pospremili tekmo med branilcem naslova, francoskim PSG-jem, in nemškim Bayernom. Ekipi sta se v letošnji sezoni med seboj pomerili že v skupinskem delu, kjer so slavili Nemci. Da Parižane danes čaka vse prej kot lahko delo, se zaveda tudi vezist domačih Vitinha. Tekmo bomo skupaj s studijskim delom prenašali od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO. Gost v studiu bo Valter Birsa.

Odkar je francoski klub leta 2011 padel v bogate žepe katarskih investicijskih skladov in se je ta povzpel na sam vrh evropskega nogometa, so bila srečanja med PSG-jem in Bayernom odigrana na najvišji klubski ravni. Kljub zvenečim okrepitvam, kot so Neymar, Lionel Messi in Kylian Mbappe, je Bayern vselej uspel premagati Parižane, vse od povratne tekme četrtfinala Lige prvakov od aprila 2021 do marca 2023.

Vodstvo kluba je nato spremenilo smer in se manj osredotočilo na velike zvezde in bolj na tesno povezano ekipo, ki je kljub temu navduševala s svojo individualno kakovostjo. Ta razvoj dogodkov je dosegel vrhunec, ko so lani v finalu Lige prvakov s petardo v mreži Yanna Sommerja s 5:0 na Allianz Areni prvič v klubski zgodovini osvojili najbolj želeno trofejo v klubskih tekmovanjih.

PSG in Bayern sta pred novembrskim srečanjem na Parku princev zmagala na uvodnih treh tekmah ligaškega dela. Toda prvi polčas dvoboja v francoski prestolnici je bil prava demonstracija Bayerna. Bavarci so pritisnili visoko na igrišču, dobili dvoboje in bili odločni pred golom, kar se jim je obrestovalo z dvema zadetkoma Luisa Diaza v prvih 32 minutah srečanja. Vendar je bil Kolumbijec že v polčasu izključen zaradi prekrška nad Achrafom Hakimijem, kar je pomenilo, da je moral Bayern v drugem polčasu z največjo odločnostjo braniti svojo prednost. To jim je uspelo vse do 74. minute, ko je bil uspešen Joao Neves. Kljub nadaljnjemu pritisku Bayerna je ta uspel obdržati prednost in domov odnesti tri točke.

Da danes branilce naslova pred domačimi navijači čaka težko delo, se zaveda tudi portugalski vezist Vitinha, ki je postal pomemben člen v prvi postavi zasedbe Luisa Enriqueja. Portugalec je imel v zadnjem času sicer nekaj težav s poškodbo desnega gležnja, a naj bi bil za današnjo tekmo že pripravljen. "Na tekmi v ligaškem delu smo lahko videli, kako odlična ekipa je Bayern. Rekel bi celo, da so letos z nami najboljša ekipa, če ne celo najboljša v Evropi, glede na to, kaj počnejo in kaj so dosegli, ne le v smislu igre, ampak tudi v smislu rezultatov. To so tekme, ki jih želiš igrati v Ligi prvakov, in upam, da se bomo uvrstili v finale," je pred današnjim srečanjem dejal Portugalec.

Vitinha bo skupaj s soigralci na današnji tekmi upal tudi na bučno podporo domačih navijačev, ki v francoski prestolnici nikoli ne razočarajo. "Tu je čarobno. Na večer Lige prvakov se počutiš, kot da je vzdušje, ki je že tako lepo na ligaških tekmah ali katerih koli drugih tekmah, na drugi ravni. Nekaj je v zraku, zaradi česar je to neverjetno in vpliva tako na nas kot igralce kot na navijače. To nam resnično pomaga na domačih tekmah. Upam, da nam bo pomagalo tudi na prihajajočih tekmah Lige prvakov," je zaključil 26-letnik.

Dvoboj si boste v neposrednem prenosu skupaj s studijskim delom lahko ogledali od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO. Današnji gost v studiu bo nekdanji slovenski reprezentant Valter Birsa.

KOMENTARJI1

zmerni pesimist
28. 04. 2026 13.54
Stavim na nemce če ga golman ne ne bo preveč sral
