Vodstvo rumeno-črnih z lepo gesto poskrbelo, da bodo vsi iz kluba v Londonu

Dortmundska Borussia, brez dvoma eno največjih presenečenj letošnje izvedbe nogometne Lige prvakov, se bo za laskavo lovoriko udarila tretjič v zgodovini. Prvič ji je uspel veliki met in zmaga proti Juventusu, pisalo se je leto 1997, leta 2013 pa so v nemškem dvoboju priznali premoč Bayernu. Da bodo rumeno-črni imeli res pravo (klubsko) podporo, je poskrbelo vodstvo kluba, ki je vsem 519 zaposlenim priskrbelo "finalni aranžma". Finalni dvoboj bo v soboto ob 21. uri, s prenosom na POP TV in VOYO začnemo s studijskim delom že uro prej.

OGLAS

Mats Hummels je kapetan rumeno-črnih. FOTO: AP icon-expand

Navijači rumeno-črnih so tako ali tako pregovorno eni najbolj glasnih, še posebej pa najbolj zvestih v Evropi sploh. Njihov Signal Iduna Park stadion vedno poka po šivih, prav pred vsako tekmo se išče karta več, pa čeprav sprejme več kot 80.000 ljudi, in to ne glede na trenutno formo, rezultate ali tudi ambicije kluba. Navijaška podpora je pri rumeno-črnih brezpogojna.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Da je temu tako, se seveda zavedajo tudi v vodstvu kluba, ki skrbijo, da je vez med delavci, navijači in igralci vedno pristna. In tudi tokrat bo tako. "Jasno, da bo imela Borussia zares bučno podporo na tribunah Wembleyja, kjer se obeta okoli 40.000 rumeno-črnih navijačev," sprva piše vselej dobro obveščen nemški Bild, ki je že pred časom izbrskal informacijo, da se v klubu pripravljajo na res lepo potezo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Uefa je s strani kluba iz Porurja prejela skoraj pol milijona prijav za vstopnice. To pove vse," oddaja ugledni nemški časnik, ki se spominja, da je zadnji obračun na Wembleyju minil nesrečno, rumeno-črni so v vsenemškem finalu z Bayernom nesrečno izgubili z 1:2. "Takrat je bilo zares turobno, saj so navijači poraz jemali zelo osebno in čustveno. A podpora je neomajna in tudi tokrat bo," dodaja Bild, ki še sporoča, da bo na Wembleyju še zelo močna klubska delegacija zaposlenih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči