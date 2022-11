Vodstvo La Lige: Projekt Superlige je škodljiv in pomeni smrt za večino evropskih klubov

Pred dnevi so trije klubi, Real Madrid, Barcelona in torinski Juventus, pod vodstvom Nemca Bernda Reicharta, nekdanjega prvega moža televizije RTL, začeli nov poskus evropske Superlige. Med drugim so se ustanovitelji tokrat vzdržali prvotnega načrta pretežno zaprte lige s stalnim članstvom. Vodstvo španske La Lige, od koder prihajata Real in Barcelona, vnovič opozarja, kako škodljiva je že sama ideja omenjenega projekta. V priloženem videu so nazorno predstavili vso škodljivost, ki bi ga v evropski klubski nogomet prinesla morebitna realizacija.

Spomnimo, projekt Superlige je po ogorčenju navijačev, predvsem šestih angleških ekip, hitro propadel. A Real Madrid, Barcelona in Juventus ga želijo oživiti, ker se ubadajo s finančnimi težavami. Juventus je tako nedavno sporočil, da je pridelal 254,3 milijona evrov izgube. Projekt je športno javnost pretresel aprila 2021 in hitro doživel fiasko. Močno se je načrtom uprla Evropska nogometna zveza s slovenskim predsednikom Aleksandrom Čeferinom na čelu, ki sama vodi trenutno najpomembnejši in najmočnejši projekt klubskega nogometa na stari celini, Ligo prvakov. Od 12 klubov, ki so ustanovili Superligo, jih je devet v roku nekaj dni odstopilo od projekta, ostali so le omenjeni Real, Barcelona in Juventus.

Pri naslednjih korakih bo ključna odločitev sodišča Evropske unije (ECJ), ali Uefa in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) delujeta kartelno pri nasprotovanju Superligi. Real, Barcelona in Juventus so namreč že pred časom na sodišču v Madridu vložili tožbo proti Uefi in Fifi zaradi domnevne zlorabe položaja, primer pa je španski sodnik predal ECJ v Luksemburgu. Končna odločitev ECJ se pričakuje v začetku leta 2023. Bržkone bo pri naslednjih korakih zelo pomembna prav odločitev Sodišča Evropske unije (ECJ), ki bo moralo v tožbi odločiti, ali Evropska nogometna zveza in Svetovna nogometna zveza delujeta kartelno pri nasprotovanju Superlige.

Uefa skupaj z evropsko komisijo in večino članic EU v svojih argumentih na sodišču zagovarja tezo, da krovna zveza ščiti vrednote evropskega modela športa, ki je namenjen preprečevanju pretirane komercializacije v športu in njegovi odprtosti ter organizaciji na podlagi zabeleženih dosežkov.