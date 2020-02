Vrača se Liga prvakov: vroča četa Liverpoola pred zahtevnim testom v Madridu

V sredo bomo na Kanalu A in VOYO prenašali tekmo med Atalanto in Valencio (20.40). Za Atalanto barve brani tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, za katerega bo tako kot za ekipo Atalante to sploh prva tekma izločilnih bojev v Ligi prvakov.

Nogometaši Liverpoola so na stavnicah prvi favoriti za osvojitev Lige prvakov, potem ko v domačem prvenstvu beležijo strašljivo dobre rezultate. V domači Premier League so redsi na 26 tekmah kar 25-krat zmagali in enkrat remizirali. Tekma z Atleticom, ki načeloma velja za ekipo, ki se zna izjemno dobro pripraviti na tekme za izpadanje, bo prvi resen test sezone za redse.

Ti so v tej sezoni Lige prvakov, v kateri branijo lanski naslov, že okusili grenkobo poraza, a je to bilo na prvi tekmi sezone, ko so izgubili na zahtevnem gostovanju v Neaplju (0:2). Napoli je več kot očitno strup za redse, saj jim je tudi na Anfieldu odščipnil dve točki – tekma se je namreč zaključila z 1:1.

Če Liverpoolova barka v zadnjem času pluje v zelo mirnih in varnih vodah, pa bi to težko trdili za Atleticovo. V zadnjem času četa dolgoletnega trenerja colchonerosov Diega Simeoneja kaže vse prej kot prepričljive predstave. Na zadnjih sedmih tekmah so nogometaši iz španske prestolnice le enkrat zmagali, senzacionalno pa so izpadli tudi iz španskega Kraljevega pokala, kjer jih je izločil palček Leonesa.