Vragi potrdili prihod ten Haga

Otoški mediji so sicer že pred tedni začeli pisati zgodbo o pogovorih med kluboma in selitvi trenerja Erika ten Haga, ki bo nadomestil Ralfa Ragnicka. Nemec klub vodi le začasno, do konca sezone, potem ko se je klubska uprava predčasno razšla z Olejem Gunnarjem Solskjærjem. Ten Hag kot trener vodi Ajax vse od leta 2017. V letih 2019 in 2020 je doma z njim osvojil tako pokal kot prvenstvo, leta 2019 pa je klub popeljal tudi v polfinale Lige prvakov. Letos je Ajax v predtekmovanju Lige prvakov dosegel šest zmag, nato pa izpadel v osmini finala proti Benfici. "V veliko čast mi je biti imenovan za trenerja Manchester Uniteda in zelo sem navdušen nad izzivom, ki je pred mano. Poznam zgodovino tega velikega kluba in strast navijačev ter sem popolnoma odločen razviti ekipo, ki bo sposobna doseči uspeh, ki si ga zasluži," je za klubsko spletno stran dejal ten Hag, ki je z Ajaxom na poti do novega naslova državnega prvaka.

United je ta čas na šestem mestu prvenstva Premier League in 23 točk zaostaja za mestnim tekmecem, vodilnim Manchester Cityjem. Bržkone bo prihodnjo sezono ostal brez Lige prvakov.