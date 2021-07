Vragi še naprej z istim trenerskim štabom

V želji po prekinitvi tega sušnega niza je pripeljal angleškega reprezentanta Jadona Sancha za 85 milijonov evrov. Sancho, ki je igral za Anglijo na nedavnem evropskem prvenstvu in v finalu zastreljal enajstmetrovko, se je rumeno-črnim pridružil leta 2017 iz Manchester Cityja. Na 136 tekmah je za nemškega velikana dosegel 49 golov in z njim v prejšnji sezoni osvojil nemški pokal. "Jadon predstavlja tip igralca, ki sem ga želel pripeljati v klub. Je napadalen nogometaš, povsem v skladu s tradicijo Uniteda," je dejal trener rdečih vragov. Ta je dodal, da bo Sancho pomemben člen ekipe v prihodnjih letih. "Njegovi zadetki in podaje govorijo sami zase. Obenem pa bo prinesel hitrost, navdih in kreativnost," je dodal Norvežan na klopi Uniteda, ki na državni naslov čaka že od leta 2013. "Smo posrečena mešanica mladih domačih talentov in kakovostnih tujih okrepitev," pred začetkom sezone pravi nekdanji napadalec Uniteda.