Vrhunci torkovega večera: Liverpool razbil Bayer, Sporting pa City

Uvodni večer četrtega kroga ligaškega dela Lige prvakov je poskrbel za nekaj visokih zmag, pa tudi za nekaj presenečenj. Presenetljivo sta izgubila Real Madrid in Manchester City. Španci so klonili proti Milanu (1:3), Angleži pa v Lizboni proti Sportingu (4:1). Liverpool je visoko odpravil Bayer Leverkusen (4:0), PSV pa Girono (4:0). Zagrebški Dinamo vse bolj upa na preboj, tokrat so tri točke vknjižili v Bratislavi (1:4). Do zmage so prišli še Borussia Dortmund, Monaco in Celtic, za edini remi pa sta poskrbela Lille ter Juventus (1:1).