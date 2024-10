Uvodni večer tretjega kroga ligaškega dela Lige prvakov ni razočaral. Najvišja zmaga dneva je pripadla Monacu, ki je s kar 5:1 premagal Crveno zvezdo, najboljša tekma večera pa je bila zagotovo odigrana v Madridu, kje je tamkajšnji Real preobrnil zaostanek z 0:2 in Borussio Dortmund premagal s 5:2. Do prepričljivih zmag so prišli še Milan, Girona, Sporting iz Lizbone in Aston Villa, ki je skočila na vrh lestvice. Arsenal se je mučil s Šahtarjem iz Donecka in na koncu zmagal z 1:0, PSV je v Parizu proti PSG-ju izsilil remi z 1:1, Stuttgart pa je poskrbel za presenečenje večera in v gosteh premagal Juventus z 0:1