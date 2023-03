Vrhunci torkovih in sredinih tekem LP

Znani so štirje četrtfinalisti nogometne Lige prvakov. Že v torek sta se kot prva med osem uvrstila angleški Chelsea in portugalska Benfica. Londončani so s skupnim izidom 2:1 premagali Borussio iz Dortmunda, Benfica pa je bila skupno kar s 7:1 boljša od Club Bruggea. Dan kasneje sta se med osem v Evropi uvrstila še nemški Bayern in italijanski Milan. Bavarci so tudi na drugi tekmi ugnali PSG, potem ko so bili že pred tremi tedni na gostovanju boljši z 1:0. Dvoboj Milana in Tottenhama se je končal brez golov, a so bili po nepriljubljenem rezultatu veliko bolj zadovoljni Italijani.

