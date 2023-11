Vse na enem mestu: vrhunci torkovih tekem Lige prvakov

Zmage Barcelone, Borussie Dortmund, Atletico Madrida in Lazia so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvakov omenjenim klubom zagotovile napredovanje v izločilne boje, Manchester Cityju pa je proti slovensko obarvanemu Leipzigu uspel popoln preobrat, s katerim so si zagotovili prvo mesto v skupini G. PSG, Newcastle United, Milan, Porto in Šahtar pa bodo napredovanje lovili v zadnjem krogu skupinskega dela, ki bo na sporedu že čez dva tedna.

