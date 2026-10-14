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Liga prvakov

Vrhunci torkovega sporeda: Barcelona do preobrata, Inter se je opekel

Ljubljana, 14. 10. 2026 00.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Lamine Yamal in Gabriel Jesus

Torek je postregel s prvimi obračuni drugega kroga Lige prvakov. Najbolj je odmevala zmaga Atletico Madrida nad Manchester Unitedom, blestel je tudi Jan Oblak. Barcelona je uprizorila gala preobrat proti Galatasarayju, Bayern se z Norveške vrača s točko, do vseh treh pa je v Milanu prišel Club Brugge, ki je s 4:3 presenetil Inter.

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Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 2. krog:

Lens - Sporting 0:2 (0:1)

Suarez Charris 22., Doumbia 74.

Sabah - Slavia Praga 2:0 (0:0)

Parris 49., Mickels 88.

Atletico Madrid - Manchester United 2:0 (1:0)

Barrios 1., Lookman 79.
RK: Yoro 75./Manchester United

Arsenal - Lille 3:0 (0:0)

Timber 64., Eze 67., Saka 71.

Villarreal - Napoli 3:1 (2:1)

Mikautadze 23., Mourino 26., Oluwaseyi 86.; Rrahmani 8.

Galatasaray - Barcelona 1:4 (1:1)

Batrakov 28.; Cancelo 43., Fermin 50., Gordon 53., Adeyemi 65.

Inter - Brugge 3:4 (1:1)

Martinez 44., 81., Bonny 93.; Tresoldi 29./11-m, 63., 74., Vermant 87.

Leipzig - PSV 1:0 (0:0)

Gruda 75.

Viking - Bayern München 3:3 (2:0)

Stensness 2., Christiansen 38., Haugen 90.; Kane 54./11-m, 60., Diaz 71.

RK: Olise 74./Bayern

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