Vrhunci torkovega sporeda: Barcelona do preobrata, Inter se je opekel

Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 2. krog:
Lens - Sporting 0:2 (0:1)
Suarez Charris 22., Doumbia 74.
Sabah - Slavia Praga 2:0 (0:0)
Parris 49., Mickels 88.
Atletico Madrid - Manchester United 2:0 (1:0)
Barrios 1., Lookman 79.
RK: Yoro 75./Manchester United
Arsenal - Lille 3:0 (0:0)
Timber 64., Eze 67., Saka 71.
Villarreal - Napoli 3:1 (2:1)
Mikautadze 23., Mourino 26., Oluwaseyi 86.; Rrahmani 8.
Galatasaray - Barcelona 1:4 (1:1)
Batrakov 28.; Cancelo 43., Fermin 50., Gordon 53., Adeyemi 65.
Inter - Brugge 3:4 (1:1)
Martinez 44., 81., Bonny 93.; Tresoldi 29./11-m, 63., 74., Vermant 87.
Leipzig - PSV 1:0 (0:0)
Gruda 75.
Viking - Bayern München 3:3 (2:0)
Stensness 2., Christiansen 38., Haugen 90.; Kane 54./11-m, 60., Diaz 71.
RK: Olise 74./Bayern
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