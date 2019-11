Vrhunci torkovih tekem LP

V skupini A sta se najprej Galatasaray in Brugge razšla z 1 : 1, potem ko so Belgijci izenačili v sodniškem dodatku, v katerem so tudi ostali brez dveh izključenih igralcev. Več pozornosti pa je požel obračun Reala in PSG. Končal se je z 2 : 2. Za Real je zadel Karim Benzama v 17. minuti in 79. minuti, pri PSG pa sta bila uspešna Kylian Mbappev 81. inPaulo Sarabia v 83. minuti. Obe ekipi sta si že zagotovili napredovanje.

V skupini B je Bayern zanesljivo slavil v Beogradu proti Crvenu zvezdi s 6 : 0. Robert Lewandowskije dosegel kar štiri gole med 53. in 67. minuto, prvega je prispevalLeon Goretzka v prvem polčasu, zadnjega pa Corentin Tolisso v izdihljajih tekme. Poljski reprezentant je z 10 goli prvi strelec tekmovanja.