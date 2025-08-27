Svetli način
Vrhunci torkovih tekem play-offa za Ligo prvakov

Ljubljana, 27. 08. 2025 00.00 | Posodobljeno pred 1 uro

A.M.
Torek je prinesel tri tekme play-offa za uvrstitev v Ligo prvakov. Pafos se je veselil proti Crveni zvezdi, Kairat je za zgodovinsko uvrstitev po enajstmetrovkah izločil Celtic, Bodo/Glimt pa je na vprašanje o zmagovalcu odgovoril že na prvi tekmi.

Play-off za Ligo prvakov, povratne tekme, izidi:

Kairat - Celtic 3:2 (0:0, 0:0) - po 11 m 0:0

Pafos - Crvena zvezda 1:1 (0:0) 2:1

Sturm Graz - Bodo/Glimt 2:1 (1:1) 0:5

nogomet liga prvakov kvalifikacije play-off vrhunci
