Vrhunec UEFA sezone: Pred nami so le še finalni obračuni!

Najbolj težko pričakovano pa bo veliko finale UEFA Lige prvakov, ki si ga boste lahko ogledali 10. junija ob 20.00 na POP TV in VOYO. Nogometni stadion v Istanbulu bo prizorišče športnega spektakla, najverjetneje največjega na Stari celini. Še vse je mogoče, so si edini poznavalci evropske nogometne scene, kdo bo torej boljši, Manchester City ali Inter?

Občutki pred obračunom leta so, kot pravi naš komentator Tomaž Lukač, mešani. "Še vedno sem mnenja, da pred takšno tekmo ne moremo govoriti o izrazitem favoritu. Res, da naj bi bil Manchester City v mnogih pogledih v prednosti, ampak gre za eno tekmo, ko je marsikaj odvisno od dnevne forme in razpoloženja, navdiha... Menim sicer, da bodo Angleži podjetnejši, Interja pa nikakor ne bi odpisal. Upam, da bodo Italijani vsaj delno sprejeli angleški slog, kar bi pomenilo, da bomo spremljali odlično predstavo."

Pred finalno tekmo vas v nogometnem studiu POP TV pozdravi Sanja Modrić z gosti, na samem prizorišču pa bodo naše ekipe, poleg komentatorja še novinarja Nataša Gavranić in Božidar Bulat, ki se bosta neposredno javljala s terena, za informativno oddajo 24UR in 24ur.com pa pripravila reportaže in zanimive intervjuje.

Pripravite navijaške rekvizite in se pridružite nogometnemu vrelišču.