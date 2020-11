Vrnitev Ter Stegna in boj za 'preživetje' Dinama Kijev

Nogometna tekma med Barcelono in Dinamom Kijevom bo potekala v vse prej kot običajnih okoliščinah, saj je ukrajinska zasedba komajda spravila skupaj potrebno število igralcev za zeleno luč za igranje tekme na Camp Nou. Trener gostov Mircea Lucescu lahko računa le na 13 prvokategornikov. Svoje so naredile poškodbe in predvsem okužbe z novim koronavirusom. Prenos tekme bo danes na Kanalu A in VOYO ob 20.40. Ne zamudite.

icon-expand Marc-Andre ter Stegen se vrača po poškodbi. FOTO: AP Mircea Lucescu, trener Dinama Kijev, pri katerem bo priložnost za igro od prve minute skoraj zagotovo dobil tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič, je sicer dejal, da bi raje videl, da tekme ne bi igrali v tem terminu in da bi jo prestavili, a da bo njegova ekipa, če mora igrati, pač igrala. "Na voljo imamo 13 igralcev, ki lahko v sredo igrajo. Prav veliko ne morem spreminjati," je potarnal Lucescu, ki se nekako že zdi vdan v usodo pred zahtevnim gostovanjem v Barceloni. Mukotrpno je bilo za goste že čakanje na ponovno testiranje na novi koronavirus, saj so v Barceloni kar pet ur čakali na rezultate, naposled pa le dobili zeleno luč za igranje tekme 3. kroga skupinskega dela Lige prvakov. Lucescu ne bo mogel računati kar na 12 igralcev: devet jih manjka zaradi okužbe z novim koronavirusom, dva sta poškodovana, Sergij Sidorčuk pa je kaznovan. Na drugi strani ima trener Barcelone Ronald Koeman slajše skrbi, saj ima na voljo precej več igralcev, glede na težave tekmeca pa se lahko odloči, da ob napornem ritmu tekmovanj spočije katerega od nosilcev igre. Omenjajo celo, da bi nekaj počitka lahko dobila Lionel Messi in Frenkie de Jong, a najverjetneje bosta tekmo oba začela. V začetno postavo se – če bo dobil zeleno luč s strani zdravnikov – vrača tudi Marc-Andre ter Stegen, kar je dodatna dobra novica za Koemana, saj je ter Stegen nepogrešljivi člen začetne enajsterice Barce in eden najboljših vratarjev na svetu ta hip. PREBERI ŠE Lucescu: Dvomim, da lahko takšna Barcelona osvoji Ligo prvakov Barcelona je za razliko od domačega prvenstva Ligo prvakov začela izjemno suvereno: z visoko zmago proti Ferencvarošu in prestižno zmago na derbiju z Juventusom. Če bi Katalonci nocoj ponovili predstavo iz uvodnih dveh krogov, bi imeli Kijevčani, ki so po dveh krogih pri vsega točki, bore malo možnosti za kakšno točko na Camp Nou. A v nogometu je mogoče prav vse. Že točka bi bila za Kijevčane v boju za tretje mesto, ki omogoča prezimovanje v Evropi, zlata vredna. Na drugi strani bi Barcelona s tretjo zaporedno zmago naredila velik korak k predčasni uvrstitvi v izločilne boje. Liga prvakov, skupina G, 3. krog, danes ob 21.00:

Barcelona – Dinamo Kijev -:-* *prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.40 icon-expand