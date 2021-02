Vroče na Camp Nouu: Mbappe grozil Albi, prepir Piqueja in Griezmanna

Kylian Mbappe , strelec treh golov za visoko zmago Paris Saint-Germaina nad Barcelono na Camp Nouu (4:1), se je v drugem polčasu zapletel v prepir z Jordijem Albo , branilcem katalonskega kluba. Sodeč po posnetkih televizije Deportes Cuatro je med čakanjem na predložek v kazenskem prostoru prišlo do prerivanja, nato pa tudi do ostrih besed.

Mbappe (na fotografiji levo) se je zapletel v prepir z branilcema Gerardom Piquejem (desno) in Jordijem Albo.

"Na ulici te ubijem," je Mbappe v španščini dejal Albi, ki se je v svoji karieri s tekmeci sicer že večkrat zapletel v podobna prepiranja in jih tudi sam žalil. Ni še jasno, kaj je tako razhudilo Mbappeja, ki mu je Alba odvrnil, da se mora še veliko naučiti. Za hip se je v njun dvoboj vmešal tudi Gerard Pique , ki je mladega francoskega zvezdnika vprašal: "Koga boš ubil?" Mbappe je nato svojo grožnjo ponovil.

Do prerekanja je prišlo tudi med nogometaši Barcelone, in sicer v zaključku prvega polčasa, ko se je Pique ostro lotil soigralcev pri izidu 1:1. Kot da bi vedel, kaj sledi, je po nekaj zaporednih nevarnih napadih gostov Pique povsem izgubil živce in se, med drugim, zadrl: "Ej! Niti ene pof**ane dolge posesti, prekleto! V p**do materino! Dajmo!"

Odzval se je francoski napadalec Barce, Antoine Griezmann, ki je nekaj sekund prej hitro izgubil žogo blizu sredine igrišča in omogočil hiter protinapad Mbappeju. Piqueju je med čakanjem na podajo iz kota odvrnil, da naj se umiri. Pique je še naprej preklinjal in bil nezadovoljen nad dejstvom, da njegovim soigralcem ne uspe povezati večjega števila podaj.

Vrhunci tekme Barcelona ‒ Paris Saint-Germain: