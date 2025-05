'Vsaka sporna odločitev je šla v prid Interju'

Milanski Inter je na povratni polfinalni tekmi v Milanu po podaljšku premagal Barcelono s 4:3 in se uvrstil v veliki finale Lige prvakov, ki bo 31. maja v Münchnu. Prav v bavarski prestolnici z Bayernom je sijajno evropsko zgodbo spisal zdajšnji trener Barcelone Hansi Flick, ki so ga s Katalonci sekunde delile od (nove) uvrstitve v finale. Nato pa gol v zadnjih sekundah rednega dela in še zadetek v podaljšku ter boleče evropsko slovo. Nemec je (delne) krivce za izpad videl tudi v delivcih nogometne pravice s Poljske.

Inter Milan in Barcelona sta odigrala enega najboljših dvobojev v zgodovini Lige prvakov. Tekmece sta v 180 minutah igre zabila po šest gtolov, o napredovanju pa je odločil zadetek v podaljšku za veliko slavje črno-modrih iz lombardijske prestolnice.

Rezervist Davide Frattesi je popeljal Inter v veliki finale LP. FOTO: AP icon-expand

Na stadionu Giuseppe Meazza je Barcelona lovila svoj prvi finale Lige prvakov po letu 2015 in priložnost za svojo šesto tovrstno lovoriko, Inter pa je to tekmovanje tretjič in zadnjič osvojil leta 2010, tako da je bila želja črno-modrih prav tako velika. Inter je unovčil protinapad v 22. minuti, ki ga je brez težav končal povratnik v Interjevo ekipo po težavah s poškodbo Lautaro Martinez.

Sodniki so tik pred odmorom preverjali potencialni kazenski udarec za Inter po prekršku nad Lautarom Martinezom, poljski sodniki pa so ga tudi dosodili, Hakan Calhanoglu pa je zanesljivo zadel za 2:0. Barcelona je tako petič v sezoni dobila dva gola v prvem polčasu, dvakrat ji jo je tako zagodel prav Inter. v 54. minuti se je španska ekipa vrnila v igro, ko je z volejem z osmih metrov zadel Eric Garcia, ki je igral namesto poškodovanega Julesa Koundeja.

Statistika povratne tekme polfinala LP med Interjem in Barcelono FOTO: Sofascore.com icon-expand

Po uri igre je odlilčnega Yanna Sommerja premagal še Dani Olmo, ki je po podaji z leve strani zadel z glavo za 2:2, boljšo igro gostov pa je kronal Raphinha v 88. minuti. Prvi strel z leve strani kazenskega prostora mu je Sommer še obranil, drugega pa ne, tako da je vpisal svoj 13. zadetek v tekmovanju in je zdaj prvi strelec in podajalec (9) Lige prvakov. Namesto da bi tako bilo 4:2, je bilo v naslednjem napadu, v 93. minuti, 3:3 in sledil podaljšek.

Razočaranje po polfinalnem izpadu je bilo v taboru Barcelone veliko. FOTO: AP icon-expand

V tem so Italijani zadeli v 99. minuti, Davide Frattesi je bil uspešen v kazenskem prostoru. "Razočaran sem in jezen hkrati," je iz prve za Bild izstrelil Flick in razložil občutke. "Razlog pa ni v slabi predstavi mojih varovancev, pač pa v dejstvu, da smo si preprosto zaslužili več. Izpadli smo, toda v naslednji sezoni bomo vnovič poskusili naskočiti evropski vrh," je za ugledni nemški časnik razpredal strateg katalonskega ponosa, ki pa razloga za boleči izpad ni videl zgolj v odličnem nasprotniku ...

"Vsa čas Interju. Odigrali so veliko tekmo in lahko jim čestitamo. Imajo sijajno obrambo in izjemne posameznike v napadu. So izkušena ekipa, ki v vsakem trenutku ve kaj hoče in znajo igrati na rezultat," je z izbranimi besedami Flick govoril o Barcinih krvnikih na zadnji oviri pred vrati velikega finala LP. "Kot me poznate, zelo ne rad govorim o sodnikih, toda tokrat bom. Vsaka odločitev, ki se je zdela 50-50 je šla v korist domačinov. Vse se je piskalo za Inter," je slikovito poudaril Nemec.

Hansi Flick med tekmo v Milanu. FOTO: AP icon-expand

"Dali smo vse od sebe, tako da si nihče ne sme ničesar očitati. A tokrat nas nogomet ni nagradil. Lahko smo ponosni na našo letošnjo avanturo v Evropi. Še bomo vztrajali in verjamem, da bomo kmalu na vrhu," že gleda naprej Hansi Flick, ki je občutke glede (ne)poštenosti sojenja izlil tudi samim (poljskim) akterjem po tekmi na igrišču ...

"Pristopil sem sodnikom in jim v obraz povedal, kaj si mislim. To je in bo ostalo med nami, ne mislim tega deliti z javnostjo. Ničesar ne moremo popraviti ali narediti za nazaj. Lahko smo zgolj ponosni na naši polfinalni predstavi," je še dejal Flick, ki se zaveda, da Barco že v nekaj dneh čaka podobno velik izziv. Ena lovorika je nepreklicno izgubljena, za Katalonce sta na voljo še dve.

