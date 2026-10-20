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Liga prvakov

Vse oči uprte v Yamala, a Vitinha opozarja: Barca je polna odličnih igralcev

Pariz, 20. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Vitinha

Pred nami je tretji krog prestižne Lige prvakov. Ta bo postregel z najbolj atraktivnim in težko pričakovanim srečanjem na svetu. V Parizu si bosta nasproti stala PSG in Barcelona. Morda celo dve najboljši ekipi na stari celini, v tekmo prihajata v odlični formi. Pri Kataloncih seveda izstopa neverjetni Lamine Yamal, a Parižani se zavedajo, da še 19-letnik še zdaleč ne predstavlja edine nevarnosti. Prenos od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.

Dvakratni zaporedni evropski prvaki. Ekipa, ki je zaznamovala najprestižnejše nogometno klubsko tekmovanje, odkar je to prišlo v nov sistem. Moderna francoska nogometna poezija, ki jo skupaj z varovanci piše španski genij Luis Enrique. PSG bo danes doma pričakal Barcelono, spopad, ki ga nogometni svet nestrpno pričakuje vse od žreba naprej. V francosko prestolnico, kjer trenutno vlada kaotično stanje, prihaja katalonski napadalni stroj, ki mu poveljuje nemški strateg Hansi Flick.

Katalonci v letošnji sezoni iz rok niso izpustili še niti ene točke. Devet zmag v La Ligi in dve v Ligi prvakov. Brezhiben izkupiček, ki ga je zaznamovala predvsem neverjetna strelska forma. Varovanci Flicka še na nobeni tekmi niso dosegli manj kot dva gola, skupaj pa so jih v uvodu sezone zabili kar 48. Enrique in druščina se zavedajo, kakšen izziv prihaja na Park princev: "Finale pred finalom? Težko je reči, saj smo šele oktobra. Zagotovo pa gre za velik derbi. Obračun dveh najboljših ekip v Evropi, skupaj z Bayernom. Pričakujemo spektakel in se neizmerno veselimo igranja," je dan pred tekmo povedal maestralni portugalski vezist Parižanov Vitinha.

Posebno laskav je bil na račun svojega nekdanjega kluba tudi genialni Enrique: "Obožujem spremljati Barcelono kot navijač, ne samo kot trener. Zelo rad gledam njihove tekme, lepo je videti takšno igralno ambicijo in močno identiteto na igrišču. Menim, da smo si v veliko pogledih podobni. Zavedamo se, da nas čaka izredno težka in izenačena tekma. Ne bomo si smeli privoščiti napak, saj jih ekipa s tako dobrimi posamezniki z lahkoto izkoristi."

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: Profimedia

19-letni dragulj, ki vliva strah v kosti nasprotnikov

Med katalonskimi posamezniki seveda najbolj izstopa eno ime: Lamine Yamal. Briljantni 19-letnik je svojim maestralnim potezam letos priključil še statistično učinkovitost. V La Ligi je prispeval že osem zadetkov, v Ligi prvakov pa je v polno meril enkrat. Navkljub njegovi genialnosti se Parižani zavedajo, da še zdaleč ni edina nevarnost tekmeca: "Ne bi rekel, da se ga bojimo. Vsi vemo, da gre za neverjetnega igralca, ki ima poseben talent. Moramo pa poudariti, da ni edini. Res je, da je edinstveno kakovosten igralec, a ni pošteno, da ko govorimo o Barci, govorimo zgolj o njem. Pomerili se bomo z odlično ekipo, polno odličnih igralcev in izjemno timsko igro," je bil pred srečanjem jasen Vitinha.

Enrique pa je pokomentiral tudi primerjavo med Yamalom in enim največjih vseh časov Lionelom Messijem: "Menim, da Lamine odlično opravlja svoje delo. Najbolj mi je všeč, da si želi biti to, kar je, in to mu odlično uspeva. Nikomur se ne piše dobro v neposredni primerjavi z Messijem, govorimo o najboljšem igralcu vseh časov. Želi biti najboljša verzija Lamina, a mislim, da ni pošteno, da ga primerjamo z Leom," je iskreno povedal španski strateg.

Luis Enrique
Luis Enrique
FOTO: Profimedia

Pred tekmo je odjeknila novica, da bo za nekaj tednov odstoten Nuno Mendes. Portugalec velja za najboljšega levega bočnega branilca na svetu in je hkrati praktično edini igralec, ki se je na vseh individualnih dvobojih uspešno zoperstavil Yamalu, lahko pa bi rekli, da ga je celo prekašal: "Najboljši način za obrambo pred Laminom je, da imamo čim več žogo v svojih nogah. Vemo, da temu ne bo tako, saj je Barca odlična ekipa. Moramo ostati strnjeni in osredotočeni tekom celotnega srečanja," je še povedal Enrique.

Evropski derbi bomo, kot ste že vajeni, pospremili tudi na naši televiziji. V studiju pred začetkom obračuna bosta naši voditeljici Sanji Modrić družbo delala nekdanja reprezentanta Bojan Jokić in Mišo Brečko. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

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