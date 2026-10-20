Vse oči uprte v Yamala, a Vitinha opozarja: Barca je polna odličnih igralcev

Dvakratni zaporedni evropski prvaki. Ekipa, ki je zaznamovala najprestižnejše nogometno klubsko tekmovanje, odkar je to prišlo v nov sistem. Moderna francoska nogometna poezija, ki jo skupaj z varovanci piše španski genij Luis Enrique. PSG bo danes doma pričakal Barcelono, spopad, ki ga nogometni svet nestrpno pričakuje vse od žreba naprej. V francosko prestolnico, kjer trenutno vlada kaotično stanje, prihaja katalonski napadalni stroj, ki mu poveljuje nemški strateg Hansi Flick.

Katalonci v letošnji sezoni iz rok niso izpustili še niti ene točke. Devet zmag v La Ligi in dve v Ligi prvakov. Brezhiben izkupiček, ki ga je zaznamovala predvsem neverjetna strelska forma. Varovanci Flicka še na nobeni tekmi niso dosegli manj kot dva gola, skupaj pa so jih v uvodu sezone zabili kar 48. Enrique in druščina se zavedajo, kakšen izziv prihaja na Park princev: "Finale pred finalom? Težko je reči, saj smo šele oktobra. Zagotovo pa gre za velik derbi. Obračun dveh najboljših ekip v Evropi, skupaj z Bayernom. Pričakujemo spektakel in se neizmerno veselimo igranja," je dan pred tekmo povedal maestralni portugalski vezist Parižanov Vitinha.

Posebno laskav je bil na račun svojega nekdanjega kluba tudi genialni Enrique: "Obožujem spremljati Barcelono kot navijač, ne samo kot trener. Zelo rad gledam njihove tekme, lepo je videti takšno igralno ambicijo in močno identiteto na igrišču. Menim, da smo si v veliko pogledih podobni. Zavedamo se, da nas čaka izredno težka in izenačena tekma. Ne bomo si smeli privoščiti napak, saj jih ekipa s tako dobrimi posamezniki z lahkoto izkoristi."