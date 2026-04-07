Vse na enem mestu: Bayern porazil Real, Arsenal do zmage v izdihljajih tekme

Uvodni tekmi četrtfinala Lige prvakov bi se težko bolj razlikovali. Real in Bayern sta v Madridu postregla s pravo nogometno poslastico. Bavarci so na koncu prišli do zaslužene zmage z 2:1, minimalno prednost bodo naslednjo sredo branili na Allianz Areni. V Lizboni pa so topničarji prišli do minimalne zmage nad domačim Sportingom. Arsenal je preživel vse domače napade, za končno slavje pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka poskrbel Kai Havertz. Vrhunce torkovih tekem si lahko ogledate spodaj.