Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Vse na enem mestu: dramatičen zaključek ligaškega dela Lige prvakov

Ljubljana, 29. 01. 2026 00.44 pred 5 urami 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Benfica - Real Madrid

Zaključek ligaškega dela Lige prvakov ni razočaral. V sredo smo istočasno spremljali kar 18 obračunov, ki so znova ponudili obilo drame. Še posebej zanimivo je bilo v Lizboni, kjer si je Benfica po golu vratarja Anatolija Trubina priigrala mesto med najboljših 24.

Več videovsebin
  • Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 3. del
    14:35
    Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 3. del
  • Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 2. del
    11:59
    Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 2. del
  • Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 1. del
    14:20
    Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 1. del
Preberi še Šok zadnjega kroga: Real izgubil svoje mesto med najboljšo osmerico
Preberi še PSG in Newcastle remizirala in ostala brez TOP 8
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
liga prvakov osmi krog

Enrique ne dvomi v zmago: Izjemno moštvo smo, kar bomo znova dokazali

Slovenija izgubila proti Islandiji, konec sanj o polfinalu

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Zvezdnik ima kar osem otrok
Zvezdnik ima kar osem otrok
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu
Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu
Zakaj je pranje surovega piščanca nevarno
Zakaj je pranje surovega piščanca nevarno
cekin
Portal
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
moskisvet
Portal
Eden najbolj zaželenih moških na svetu je v resnici ...
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Se je spomnite? Danes je ne bi prepoznali
Se je spomnite? Danes je ne bi prepoznali
dominvrt
Portal
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469