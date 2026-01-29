Liga prvakov
Vse na enem mestu: dramatičen zaključek ligaškega dela Lige prvakov
Zaključek ligaškega dela Lige prvakov ni razočaral. V sredo smo istočasno spremljali kar 18 obračunov, ki so znova ponudili obilo drame. Še posebej zanimivo je bilo v Lizboni, kjer si je Benfica po golu vratarja Anatolija Trubina priigrala mesto med najboljših 24.
- 14:35Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 3. del
- 11:59Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 2. del
- 14:20Vrhunci zadnjega kroga Lige prvakov, 1. del
