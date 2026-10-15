Vse na enem mestu: magični preobrat Reala in številne golijade

Druga polovica drugega kroga prestižne Lige prvakov je postregla s kar 46 doseženimi zadetki. Še najbolj vroče je bilo v Rimu, kjer je madridski Real v svojem slogu izničil prednost Rome z dvema goloma in na koncu slavil s 4:3. Mreže so se tresle širom stare celine, vse zadetke in ostalo akcijo pa si lahko pogledate v vrhuncih, ki so priloženi spodaj.