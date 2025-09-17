Svetli način
Liga prvakov

Vse na enem mestu: osem golov v Torinu in presenečenje v Lizboni

Ljubljana, 17. 09. 2025 00.10 | Posodobljeno pred 17 minutami

S.V. , M.J.
Uvodni dan nove sezone Lige prvakov je poskrbel za presenečenja, lepo število golov in v prvi vrsti spektakel elitnega nivoja. Prava drama se je odvila v Torinu, kjer je Juventus v sodnikovem dodatku dvakrat zatresel mrežo dortmundske Borussie in iztržil točko (4:4). Qarabag je presenetil Benfico, Union pa PSV. Tri točke so vknjižili še Real Madrid, Arsenal in Tottenham. Spodaj so na voljo vrhunci torkovih tekem.

Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 1. krog:

Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)
Martinelli 72., Trossard 87.

PSV Eindhoven - Union St. Gilloise 1:3 (0:2)
Van Bommel 90.; David 9./11-m, Ait El Hadj 39., Mac Allister 81.

Benfica - Qarabag 2:3 (2:1)
Barrenechea 6., Pavlidis 16.; Andrade 30., Duran 48., Kashchuk 86.

Juventus - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)
Yildiz 63., Vlahović 67., 90+4., Kelly 90+6.; Adeyemi 52., Nmecha 65., Couto 74., Bensebaini 86./11m.

Real Madrid - Marseille 2:1 (1:1)
Mbappe 28./11m., 81./11m.; Weah 22.
RK: Carvajal 72.

Tottenham - Villarreal 1:0 (1:0)
Junior 4./ag.

liga prvakov nogomet vrhunci
