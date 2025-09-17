Vse na enem mestu: osem golov v Torinu in presenečenje v Lizboni

Izidi, Liga prvakov, ligaški del, 1. krog:
Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)
Martinelli 72., Trossard 87.
PSV Eindhoven - Union St. Gilloise 1:3 (0:2)
Van Bommel 90.; David 9./11-m, Ait El Hadj 39., Mac Allister 81.
Benfica - Qarabag 2:3 (2:1)
Barrenechea 6., Pavlidis 16.; Andrade 30., Duran 48., Kashchuk 86.
Juventus - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)
Yildiz 63., Vlahović 67., 90+4., Kelly 90+6.; Adeyemi 52., Nmecha 65., Couto 74., Bensebaini 86./11m.
Real Madrid - Marseille 2:1 (1:1)
Mbappe 28./11m., 81./11m.; Weah 22.
RK: Carvajal 72.
Tottenham - Villarreal 1:0 (1:0)
Junior 4./ag.
