Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Vse na enem mestu: PSG in Barca blestela, slavila tudi Liverpool in Arsenal

Ljubljana, 09. 09. 2026 23.55 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
PSG

Sredin spored prvega kroga Lige prvakov je prinesel obilico zanimivih obračunov in veliko izjemnih zadetkov. Najbolj prepričljiva sta bila PSG in Barcelona, ki sta dosegla po šest oziroma pet golov. Zmage so vknjižili tudi Liverpool, Arsenal, Sporting in Stuttgart.

Več videovsebin
  • Vrhunci sredinih tekem Lige prvakov, 2. del
    10:59
    Vrhunci sredinih tekem Lige prvakov, 2. del
  • Vrhunci sredinih tekem Lige prvakov, 1. del
    05:05
    Vrhunci sredinih tekem Lige prvakov, 1. del
Preberi še Liverpool po preobratu na Anfieldu porazil Oblaka in soigralce
Preberi še Barcelona in PSG suvereno, Arsenal do minimalne zmage

Liga prvakov, prvi krog, sreda, 9. 9. 2026, izidi:

Barcelona - Feyenoord 5:1 (2:0)

Stuttgart - Viking 3:1 (3:1)

Liverpool - Atletico Madrid 2:1 (1:1)

Napoli - Arsenal 0:1 (0:0)

PSG - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)

Sporting - Galatasaray 3:1 (1:1)

nogomet liga prvakov vrhunci

Barcelona in PSG suvereno, Arsenal do minimalne zmage

24ur.com Vse na enem mestu: PSG zabil sedem, Barca in PSV pa po šest zadetkov
24ur.com Vse na enem mestu: vrhunci sredinih tekem Lige prvakov
24ur.com Vse na enem mestu: vrhunci torkovih povratnih tekem Lige prvakov
24ur.com Barcelona in PSG suvereno, Arsenal do minimalne zmage
24ur.com Vse na enem mestu: Barcelona in Arsenal med najboljših osem v Evropi
24ur.com Vse na enem mestu: vrhunci torkovih tekem Lige prvakov
24ur.com Vrhunci torkovega večera Lige prvakov: Real in Monaco do visokih zmag
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
43-letnik je biološki oče najmanj 199 otrok
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
So otroci danes bolj obremenjeni kot nekoč? Razlog ni le v polnih urnikih
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
Pri 13 letih prestopil prag šole, ki jo je obiskoval tudi princ William
zadovoljna
Portal
Kosmate noge razdelile splet: na rdeči preprogi presenetila z nenavadno odločitvijo
Po skoraj 60 letih se je poslovila od ljubezni svojega življenja
Po skoraj 60 letih se je poslovila od ljubezni svojega življenja
7 znakov, ki razkrivajo, da vam primanjkuje magnezija
7 znakov, ki razkrivajo, da vam primanjkuje magnezija
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
Nova Georgina? Njen videz v Benetkah sproža ugibanja
vizita
Portal
"Časi, ko se je kar operiralo raka, so minili": onkološka ginekologinja o tem, kako se danes odloča o zdravljenju
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Ste ljubitelji avokada? Bodite pozorni na te nevarne kombinacije
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Učinkoviti načini za izgubo trebušne maščobe brez lakote
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
Rak pri otrocih in mladostnikih: podatki Registra raka RS kažejo pomemben napredek pri zdravljenju
cekin
Portal
Eurojackpot rezultati razkrili, kam v Slovenijo gre 5+1
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
S pokojninami naj bi izginil iz države: poštarja išče policija, sled vodi na Tajsko
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Šef ukinil eno najpogostejših pisarniških prepovedi in sprožil burno razpravo
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
Natakarji niso mogli verjeti: 15 gostov je prišlo tik pred zaprtjem in pustilo to
moskisvet
Portal
Po Severini in Sofiji zdaj otrok: kdo je Nikolina, ljubezen Igorja Kojića?
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Bili smo tam: Zakaj je Palawan popoln pobeg pred zimo
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Želel večji penis, nato je umrl: preiskava razkrila vzrok
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
Vrača se trend, ki so ga mnogi že odpisali
dominvrt
Portal
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Po 20 letih se je poslovil priljubljeni morski lev Jip
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Izpad elektrike: kaj storiti, da zaščitite dom, hrano in elektronske naprave
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
Zdaj je pravi trenutek: vrtnine, ki ljubijo september
okusno
Portal
Gulnaz in Ajda pripravili najboljši torti, zdaj delita recepta
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
Če imate doma koruzno moko, shranite te recepte: presenetilo vas bo, kaj vse lahko pripravite
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
"To ni burek!" Napaka, ki jo tujci pri tej balkanski jedi pogosto naredijo
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas
Ful gas
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929