Vse na enem mestu: PSG in Barca blestela, slavila tudi Liverpool in Arsenal

Liga prvakov, prvi krog, sreda, 9. 9. 2026, izidi:
Barcelona - Feyenoord 5:1 (2:0)
Stuttgart - Viking 3:1 (3:1)
Liverpool - Atletico Madrid 2:1 (1:1)
Napoli - Arsenal 0:1 (0:0)
PSG - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
Sporting - Galatasaray 3:1 (1:1)
Sredin spored prvega kroga Lige prvakov je prinesel obilico zanimivih obračunov in veliko izjemnih zadetkov. Najbolj prepričljiva sta bila PSG in Barcelona, ki sta dosegla po šest oziroma pet golov. Zmage so vknjižili tudi Liverpool, Arsenal, Sporting in Stuttgart.
Barcelona - Feyenoord 5:1 (2:0)
Stuttgart - Viking 3:1 (3:1)
Liverpool - Atletico Madrid 2:1 (1:1)
Napoli - Arsenal 0:1 (0:0)
PSG - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
Sporting - Galatasaray 3:1 (1:1)
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