Liga prvakov
Vse na enem mestu: rapsodija PSG-ja in pet golov na Old Traffordu
Prvi dan četrtega kroga Lige prvakov ni razočaral. PSG je s 6:0 odpihnil Villarreal in znova pokazal, da gre za najboljše moštvo na svetu. Manchester United se je po mučnih nekaj tednih vrnil na zmagovita pota, s 3:2 so odpravili Romo. Münchenski Bayern pa je na gostovanju v Madridu z 2:0 premagal Atletico. Vse zadetke si lahko pogledate v vrhuncih, ki so priloženi spodaj.
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