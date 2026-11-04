Vse na enem mestu: rapsodija PSG-ja in pet golov na Old Traffordu

Prvi dan četrtega kroga Lige prvakov ni razočaral. PSG je s 6:0 odpihnil Villarreal in znova pokazal, da gre za najboljše moštvo na svetu. Manchester United se je po mučnih nekaj tednih vrnil na zmagovita pota, s 3:2 so odpravili Romo. Münchenski Bayern pa je na gostovanju v Madridu z 2:0 premagal Atletico. Vse zadetke si lahko pogledate v vrhuncih, ki so priloženi spodaj.