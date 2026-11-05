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Liga prvakov

Vse na enem mestu: Real do zmage v podaljšku, rapsodija Coma v Franciji

Lens, 05. 11. 2026 00.18 pred 59 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
AEK - Real Madrid

Druga polovica tekem četrtega kroga Lige prvakov je ponudila ogromno atraktivnega nogometnega dogajanja. Madridski Real je v svojem slogu prišel do pozne zmage na gostovanju v Atenah, medtem ko je Liverpool klonil proti Fenerbahčeju. Glavna zvezda pa je bil Como, ki je na gostovanju v Lensu domačim nasul neverjetnih 9 golov in tako izenačil rekord za najvišjo zmago v zgodovini Lige prvakov. Vso akcijo si lahko ogledate v vrhuncih, ki so priloženi spodaj.

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liga prvakov vrhunci real madrid como liverpool

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