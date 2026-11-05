Vse na enem mestu: Real do zmage v podaljšku, rapsodija Coma v Franciji

Druga polovica tekem četrtega kroga Lige prvakov je ponudila ogromno atraktivnega nogometnega dogajanja. Madridski Real je v svojem slogu prišel do pozne zmage na gostovanju v Atenah, medtem ko je Liverpool klonil proti Fenerbahčeju. Glavna zvezda pa je bil Como, ki je na gostovanju v Lensu domačim nasul neverjetnih 9 golov in tako izenačil rekord za najvišjo zmago v zgodovini Lige prvakov. Vso akcijo si lahko ogledate v vrhuncih, ki so priloženi spodaj.