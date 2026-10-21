Liga prvakov
Vse na enem mestu: Slovenci brez zmag, kopica golov v Liverpoolu in Neaplju
Prvi dan tretjega kroga Lige prvakov zagotovo ni razočaral. Poleg spektakla v Parizu, kjer je PSG premagal Barcelono s 4:2, so se širom stare celine tresle mreže. Liverpool je s 4:3 slavil proti Villarrealu, z enakim rezultatom pa je Napoli nadigral Bodo/Glimt. Danijel Šturm in Jan Oblak sta se morala zadovoljiti s točko, Kenan Bajrić pa je utrpel še tretji zaporedni poraz med elito. Vsi vrhunci torkovega dne tretjega kroga so na voljo spodaj.
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- 15:13Torkovi vrhunci Lige prvakov - 2. del
- 15:50Torkovi vrhunci tretjega kroga Lige prvakov - 1.del
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