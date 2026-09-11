Liga prvakov
Vse na enem mestu: Šturm in Olise briljirala, Como odpihnil Leipzig
Zadnji dan uvodnega kroga Lige prvakov je bil po godu slovenskega nogometnega občinstva. Poleg Benjamina Šeška je navdušil tudi Danijel Šturm, ki je dvakrat zabil Lensu. Kljub temu pa je praška Slavia doma klonila s 3:2. Briljiral je tudi Michael Olise, ki je prispeval dva zadetka in asistenco k visoki zmagi Bayerna nad Bodom s 5:0. Vrhunci zadnjega dneva prvega kroga so na voljo spodaj.
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