Vse na enem mestu: Šturm in Olise briljirala, Como odpihnil Leipzig

Sodišče v Kranju, sodnik bere obtožnico: ''Obtoženi Košir, po prvi točki ste obtoženi, da ste s kladivom udarili ženo.'' Z zadnje klopi se zasliši: ''Škrt lažnivi!'' Sodnik se odkašlja in nadaljuje: ''Po drugi točki ste obtoženi, da ste s kladivom udarili taščo.'' Z zadnje klopi spet: ''Škrt lažnivi!'' Sodnik se razburi in pravi v zadnjo klop: ''Gospod, razumem, da ste na obtoženega jezni, vendar tukaj je sodišče in biti morate tiho in mirni!'' Človek pa pravi: ''Dvajset let sem sosed tega škrta, vsaj stokrat sem ga prosil, naj mi posodi kladivo, pa je vedno trdil, da ga nima!''