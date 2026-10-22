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Liga prvakov

Vse na enem mestu: United pogrnil na celi črti, Real in Inter uspešna

Ljubljana, 22. 10. 2026 00.34 pred 43 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Bruno Ferndandes

Poleg derbija večera nogometna javnost po sredinih tekmah tretjega kroga Lige prvakov govori predvsem o debaklu Manchester Uniteda na gostovanju pri Comu. Rdeči vragi so klonili s kar 4:1, usoda Michaela Carricka zdaj že resno visi v zraku. Pred domačimi gledalci sta bila uspešna tako madridski Real kot tudi Inter iz Milana. Vrhunci sredinih tekem tretjega kroga Lige prvakov so na voljo spodaj.

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Katastrofa Uniteda v Comu, Real doma suveren

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