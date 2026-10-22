Vse na enem mestu: United pogrnil na celi črti, Real in Inter uspešna

Poleg derbija večera nogometna javnost po sredinih tekmah tretjega kroga Lige prvakov govori predvsem o debaklu Manchester Uniteda na gostovanju pri Comu. Rdeči vragi so klonili s kar 4:1, usoda Michaela Carricka zdaj že resno visi v zraku. Pred domačimi gledalci sta bila uspešna tako madridski Real kot tudi Inter iz Milana. Vrhunci sredinih tekem tretjega kroga Lige prvakov so na voljo spodaj.