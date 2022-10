Vse na enem mestu: vrhunci Lige prvakov

Slovenski nogometaši bodo imeli v osmini finala Lige prvakov vsaj enega predstavnika. To bo milanski Inter vratarja Samirja Handanovića, ki si je to zagotovil z zmago 4:0 nad Viktorio Plzen. Napredoval pa ne bo Atletico Jana Oblaka, ki je možnosti zapravil z remijem 2:2 doma z Bayerjem Leverkusnom. Poleg Milančanov sta si napredovanje v izločilne boje priborila še Liverpool in Porto, ki sta se pridružila Napoliju, Bayernu in Bruggu, ti so si napredovanje zagotovili že po štirih krogih, ter Chelseaju, Real Madridu, Manchester Cityju, Borussii Dortmund, Paris St. Germainu in Benfici, ti so napredovali v torek.

