Vse na enem mestu: vrhunci 6. kroga Lige prvakov

Janezek se vrne iz kopališča in pravi očetu:

“Nobena punca se noče pogovarjati z mano!” Oče: “Jutri vzami krompir in ga daj v kopalke, boš videl, da se bodo kar lepile nate!” Ko se Janezek drugi dan vrne, pravi: “Danes je bilo še slabše, kar bežale so pred mano!” Oče ga pogleda: “Seveda, sine, krompir pride spredaj!”