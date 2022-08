Vse na enem mestu: vrhunci kvalifikacij za preboj v LP

Povratni obračun četrtega kvalifikacijskega kroga Trabzonsporja in Københavna se je končal z 0:0, so pa Danci dobili prvo tekmo z 2:1 in se tako veselili napredovanja v Ligo prvakov. Veseli uvrstitve v skupinski del in 15,64 milijona evrov, ki jih ta prinese, so bili tudi Rangersi iz Glasgowa. Potem ko so doma igrali 2:2 proti PSV Eindhovnu, so danes v gosteh zmagali z 1:0, pri čemer je edini gol dosegel Antonio Čolak v 60. minuti.

Dvoboj zagrebškega Dinama in Bodö/Glimta je bil najdaljši, končal se je po podaljških s 4:1 za Hrvate. Potem ko so Norvežani, pri katerih Nino Žugelj še ni imel pravice nastopa, prvo tekmo doma dobili z 1:0, so Hrvati povratni obračun začeli silovito. Ob tem, ko so v prvem polčasu zadeli okvir vrat, so tudi dosegli dva gola in prišli v prednost. Zadela sta Mislav Oršić in Bruno Petković, slednji celo s škarjicami. Toda v 70. minuti je goste v igro vrnil Albert Gronbaek in poskrbel za podaljške. V teh je kazalo, da bo prišlo tudi do enajstmetrovk, toda v 117. minuti je Josip Drmić razveselil navijače na Maksimirju. Slavje je v 120. minuti potrdil še Petar Bočkaj.