Vse na enem mestu: vrhunci prvih tekem četrtfinala

Odigrani sta bili prvi dve tekmi četrtfinala Lige prvakov. Šlo je za pravi nogometni poslastici, skupaj je padlo kar deset zadetkov, oba obračuna pa sta se končala brez zmagovalca. V Madridu je bilo na tekmi Reala in Manchester Cityja 3:3, v Londonu v dvoboju Arsenala in Bayerna pa 2:2. Najzanimivejše dogodke z obeh tekem si lahko ogledate v priloženih vrhuncih. Povratne tekme bodo 16. in 17. aprila. Polfinale bo 30. aprila in 1. maja ter 7. in 8. maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju 1. junija.