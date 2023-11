Vse na enem mestu: vrhunci sredinih tekem Lige prvakov

Sredine tekme petega kroga Lige prvakov so minile v znamenju dvoboja na Santiago Bernabeuu, kjer je Real Madrid prvo mesto v skupini C potrdil z zmago proti Napoliju (4:2). Iz skupine B bosta v osmino finala napredovala Arsenal in PSV. V skupini D pa se nam v zadnjem krogu obeta obračun za prvo mesto med Interjem in Real Sociedadom. Vrhunci vseh sredinih tekem spodaj.

