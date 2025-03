Vse na enem mestu: vrhunci sredinih tekem osmine finala Lige prvakov

Osmina finala Lige prvakov je za nami in dobili smo vseh osem četrtfinalistov. Kot zadnji se je v četrtfinale uvrstil Real Madrid, ki je po enajstmetrovkah premagal Atletico Madrid Jana Oblaka. Beli baleti bo v naslednjem krogu igral proti Arsenalu, ki je s skupnim izidom kar 9:3 premagal nizozemski PSV. Skozi šivankino uho se je v četrtfinale uvrstila tudi Borussia Dortmund, ki je bila skupno gledano z 3:2 boljša od Lilla, precej lažje pa so si zmenek s PSG-jem zagotovili nogometaši Aston Ville, ki so s skupno 6:1 odpravili Club Brugge. Vabljeni k ogledu!