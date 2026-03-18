Vse na enem mestu: vrhunci sredinih tekem osmine finala

Osmina finala Lige prvakov v sezoni 2025/26 je za nami. Po odličnih torkovih tekmah so nas z goli razvajali tudi sredini obračuni. Barcelona je Newcastlu zabila kar sedem golov, Tottenham je sanjal o preobratu in na koncu premagal Atletico s premajhno razliko (3:2), na obračunu Bayerna in Atalante so navijači videli pet golov, Liverpool pa je nemočnemu Galatasarayu zabil štiri gole. Vse akcije izjemnega večera si lahko ogledate spodaj ...