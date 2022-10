Vse na enem mestu: vrhunci tekem Lige prvakov

Odigrane so bile tekme tretjega kroga Lige prvakov. Nogometaši Manchester Cityja so s 5:0 premagali Kobenhavn. V skupini G je slavila še Borussia Dortmund, ki je na gostovanju premagala Sevillo s 4:1. Real Madrid ostaja nepremagan, tokrat je bili z 2:1 boljši od Šahtarja Donecka. Derbi v skupini H v Lizboni pa ni ponudil zmagovalca. Benfica in PSG sta se razšla z remijem 1:1. Dan prej je milanski Inter presenetljivo premagal Barcelono z 1:0, Atletico Madrid pa je gostoval pri Bruggeu in izgubil z 0:2. Najvišjo zmago je dosegel Napoli, ki je na gostovanju pri Ajaxu slavil s 6:1. Pred vami so vrhunci obeh igralnih dni med nogometno elito.

