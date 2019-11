Vse na enem mestu: vrhunci torkovih in sredinih tekem LP

Neverjetno razburljive sredine tekme četrtega kroga skupinskega dela Lige prvakov lahko podoživite v naših vrhuncih, ki sta jih za vas pripravila Ervin Čurlič in Tadej Vidrih. Od visoke zmage Real Madrida nad Galatasarayem do dramatičnih trenutkov v Zagrebu in Bergamu, kjer je moral v gol kar branilec Manchester Cityja Kyle Walker. Jan Oblak dvakrat premagan v Leverkusnu ob porazu Atletica.

