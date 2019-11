Vse na enem mestu: vrhunci torkovih in sredinih tekem LP

V skupini E je v enem od derbijev večera Liverpool igral 1:1 z Napolijem. Italijani so povedli v 21. minuti prek Driesa Mertensa , zatem pa so Angleži pritiskali proti italijanskim vratom in izenačili v 65. minuti z golom Dejana Lovrena . Na drugi tekmi skupine je Genk gostil Salzburg in izgubil z 1:4. Čeprav so začeli brez nadarjenega Erlinga Brauta Haalanda , so Avstrijci že prvi polčas dobili z 2:0. Haaland je v igro vstopil v 62. minuti in podal pri golu Hee Chan Hwanga v 69. za 3:0 ter sam zadel v 87. minuti za 4:1. Med tem je namreč Mbwana Samatta v 85. minuti zmanjšal zaostanek domačih. Haaland je z osmimi goli drugi strelec tekmovanja za Robertom Lewandowskim (Bayern, 10). Liverpool, Napoli in Salzburg še imajo možnosti za osmino finala. V skupini F je vodilna Barcelona premagala Borussio Dortmund s 3:1. Pri prvih dveh španskih zadetkih v prvem polčasu sta kombinirala Luis Suarez in Lionel Messi , prvi je bil strelec prvega, drugi pa drugega zadetka. Messi je bil podajalec tudi pri tretjem golu, ki ga je dosegel Antoine Griezmann v 67. minuti. Jadon Sancho je v 77. minuti dosegel gol za Nemce.

V Pragi je gostoval Inter Samirja Handanovićain zmagal s 3:1. Slednji je povedel v 19. minuti z golom Lautara Martineza, domači pa so izenačili po enajstmetrovkiTomaša Součka v 37. minuti. Romelu Lukaku je v 81. minuti prinesel zmago Italijanom, potrdil pa jo je Martinez v 88. Zenit in Lyon sta odprla današnje dogajanje v skupini G. Rusi so zmagali z 2:0 in se tako točkovno izenačili s Francozi. Artem Dzjuba v prvem in Magomed Ozdojev sta bila strelca za domače. Oboji se bodo sicer v zadnjem krogu borili za osmino finala, Zenit bo takrat gostoval pri Benfici, Lyon pa bo gostil Leipzig, ki je nocoj doma brez pomoči poškodovanega Kevina Kampla igral 2:2 proti Benfici. Za Portugalce sta zadela Pizziv 20. in Carlos Vinicius v 59. minuti, za domače pa Emil Forsbergv 90. minuti z bele pike in v šesti minuti dodatka.

V skupini H sta najprej živahno in razburljivo tekmo odigrala Valencia in Chelsea. Končala se je z 2:2, tako da bo zadnji krog odločal o potnikih v osmino finala iz te skupine. Za domače sta zadela Carlos Soler v 40. in Daniel Wass v 82. minuti, za goste paMateo Kovačić v 41. in Christian Pulišić v 50. minuti. Dani Parejo je pri Valencii zapravil še najstrožjo kazen v 61. minuti. Lille pa je doma izgubil proti Ajaxu z 0:2. Hakim Ziyech v drugi in Quincy Promes v 59. minuti sta bila strelca. Chelsea bo v zadnjem krogu gostil Lille, Valencio pa čaka gostovanje pri Ajaxu.