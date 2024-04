Vse na enem mestu: vrhunci torkovih povratnih tekem Lige prvakov

Končani so prvi povratni obračuni četrtfinala Lige prvakov. Največ pozornosti je bilo usmerjene v Barcelono, kjer so nogometaši PSG-ja po zgodnjem zaostanku zabili štiri gole in si z visoko zmago zagotovili vstopnico za polfinale. Na drugi tekmi so nogometaši Borussie Dortmund pred domačimi navijači z rezultatom 4:2 ugnali Atletico Madrid, v polfinalu pa se bodo pomerili proti Parižanom.