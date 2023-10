Vse na enem mestu: vrhunci torkovih tekem

Prvi dan drugega kroga skupinskega dela Lige prvakov je za nami. Napoli in Real (2:3) sta ponudila pravo poslastico, a tudi ostale tekme niso razočarale. Manchester Unted je doživel hud poraz doma, Arsenal pa se iz Lensa vrača praznih rok. Vse gole in številne priložnosti si lahko ogledate spodaj. Ne pozabite, že v sredo nas čaka nov dan in prenos spopada med 'slovenskim' Leipzigom in Manchester Cityjem. Ogledali si ga boste lahko na Kanalu A in VOYO.

