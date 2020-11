Vsega 18-letni Nešeret v obup spravljal tudi Messija, z visoko oceno v ekipi kroga

Prav Ruslan Nešeret je razlog, da Lionel Messiiz igre ni zabil na tekmi s Kijevom. Messi se je sicer podpisal pod zadetek, a zanimivo, njegov post doseženih zadetkov iz igre še kar traja: še petič zapored je namreč zadel z bele točke. Izmed vseh fenomenalnih obramb, pod katere se je Ukrajinec podpisal, velja izpostaviti predvsem obrambo Messiju ob Argentinčevi izvedbi prostega strela. Marsikateri elitni vratar bi ob izjemno natančnem strelu Argentinca bil že premagan, toda Nešeret je z neverjetnim delom nog in eksplozivnostjo preprečil veselje Messiju. Ob tem je treba poudariti, da ima šele 18 let, tekmo z Barcelono, ki je bila sploh njegova prva v Ligi prvakov (priložnost je dobil po sili razmer zaradi okužb preostalih vratarjev z novim koronavirusom), pa je odigral pravzaprav brez napake, kot da je za njim že dolgoletna kariera. V vsem slabem, kar so preživeli pri kijevskemu Dinamu v zadnjem času, se je le rodilo nekaj dobrega.

Tudi sicer so pošteno oslabljeni Ukrajinci, med katerimi je pomembno vlogo odigral rezervist Benjamin Verbič, na tekmi z Barcelono pustili odličen vtis. Le odličnim obrambam povratnika po poškodbi Marca-Andreja Ter Stegnase Katalonci namreč lahko zahvalijo, da so pobrali vse tri točke, saj so bili Kijevčani izjemno nevarni, enkrat pa so celo zadeli, a je žoga pred tem pri izvedbi kota že prečkala golovo črto.