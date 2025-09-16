Vseh 36 ekip Lige prvakov pred začetkom nove sezone

Manj kot štiri mesece po tem, ko je Paris Saint-Germain osvojil svoj prvi naslov v Ligi prvakov z zmago proti Interju, je tu že nova, sezona 2025/26. 36-članski ligaški del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja se začne v torek. Že uvodni teden poskrbel za nekaj vrhuncev: Real Madrid bo igral proti Marseillu, Liverpool proti Atleticu Madrid, Newcastle United pa bo gostil Barcelono - vse na Kanalu A in VOYO.

Paris Saint-Germain

Branilci naslova so nedvomno glavni favoriti, da ubranijo krono. Trener Luis Enrique je ostal, večina ekipe prav tako, dodali pa so branilca Ilijo Zabarnjija in vratarja Lucasa Chevalierja. Toda Chelsea jih je na svetovnem klubskem prvenstvu razgalil s svojo neposredno igro, Parižani pa so proti angleškim klubom lani komaj izsilili napredovanje, zato niso nepremagljivi. Vprašanje je tudi, kako lačni so novih uspehov.

Barcelona

Katalonci že 10 let niso osvojili tekmovanja, niti igrali v finalu. Če bodo nadaljevali strelsko formo iz prejšnje sezone (najboljši strelski izkupiček v Ligi prvakov, v La Ligi so zabili 102 gola – 24 več kot kdorkoli drug), če bo Lamine Yamal blestel in če nekoliko zategnejo obrambo, je lahko to njihovo leto. Žreb jim je bil naklonjen, a že uvodni tekmi proti Newcastlu in PSG bosta pravi preizkus.

UEFA LP: Newcastle - Barcelona FOTO: VOYO icon-expand

Real Madrid

To je njihovo tekmovanje. 15-kratni evropski prvaki se vedno pojavijo ob pravem času, zdi se, da bi lahko igrali z mladinsko ekipo in vseeno napredovali. Lani jih je presenetil Arsenal, zato so se na slabšo sezono odzvali po znanem receptu na prestopni tržnici. Pripeljali so tri nove branilce in argentinskega čudežnega dečka Franca Mastantuona, zato bodo znova v igri za 16 naslov.

UEFA LP: Real Madrid - Marseille FOTO: VOYO icon-expand

Liverpool

Angleški prvaki so verjetno najresnejši kandidat iz Premier lige. Lani so lahkotno opravili z uvodnimi krogi, a imeli smolo, da so v osmini finala naleteli na PSG. Zdaj je njihova ekipa še močnejša, celo rezervisti pri 16 letih delujejo neverjetno kakovostno, že tako izjemno močno zasedbo pa so okrepili še Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike in Jeremie Frimpong. Strašno.

UEFA LP: Liverpool - Atletico Madrid FOTO: VOYO icon-expand

V torek se na Kanal A in VOYO vrača elitna Liga prvakov s prenosom obračuna med madridskim Realom in Marseillem. V sredo bomo pospremili srečanje Liverpoola in Atletico Madrida, v četrtek pa dvoboj med Newcastlom ter Barcelono. S studijskim delom bomo pričeli ob 20.30.

Bayern München

Bavarci imajo s trojico Harry Kane–Luis Diaz–Michael Olise imajo enega najboljših napadov v Evropi. A vseeno delujejo nekoliko podhranjeni, kar je pred kratkim omenil tudi Kane. V izločilnih bojih so vedno nevarni, a težko si je predstavljati, da bi Vincent Kompany s to ekipo prišel do konca. Prva tekma proti svetovnim prvakom iz Londona bo resen preizkus.

Harry Kane in Michael Olise FOTO: Profimedia icon-expand

Manchester City

Njihova zgodovina v Ligi prvakov je zapletena, Pep Guardiola pa je v devetih letih osvojil le en naslov – kar je pod pričakovanji. Če je popravil igro vezne vrste, lahko gredo daleč ... Poznati bi se moral tudi povratek Rodrija, ki je bil dolgo časa odsoten zaradi poškodbre. A sinjemodre spet čaka Real Madrid – že 11. v tem desetletju.

Rodri FOTO: AP icon-expand

Arsenal

Pred dvema letoma četrtfinale, lani polfinale ... logično nadaljevanje bi bil finale. Ekipa je dobro pripravljena, Topničarji so se tudi letos močno okrepili. A njihova usoda bo močno odvisna od forme švedskega napadalca Viktorja Gyökeresa.

Viktor Gyokeres FOTO: Profimedia icon-expand

Chelsea

Po dveh letih premora se vračajo – to je bila njihova najdaljša odsotnost po obdobju pred Romanom Abramovičem. V tem času so osvojili Konferenčno ligo in svetovno klubsko prvenstvo. Lahko bi bili temni konj. Imajo mlado ekipo polno talentov, a zdi se, da četi Enza Maresce primanjkuje (pre)potrebnih izkušenj.

Chelsea - Fulham FOTO: AP icon-expand

Napoli

Četrtfinalisti iz leta 2023 so zdaj še močnejši. Uspelo jim je zadržati Antonia Conteja, znova so osvojili italijansko Serie A, v ekipo pa dodali belgijskega čarodeja Kevina De Bruyna. Conte nima sijajne evropske zgodovine, precej uspešnejši je v državnih prvenstvih, a Neapelj in stadion Diega Armanda Maradone bo peklensko težko gostovanje.

Kevin De Bruyne FOTO: Profimedia icon-expand

Atletico Madrid

Nogometaši Atletico Madrida vedno opravijo s skupinskim delom, nato pa jih vsi opišejo kot težkega nasprotnika, a običajno končajo z dramo na enajstmetrovkah. Tokrat začnejo na Anfieldu, kjer imajo že nekaj lepih spominov.

Jan Oblak FOTO: Profimedia icon-expand

Inter

Junija so igrali finale, a ponovitev bo težka. PSG jih je v finalu razbil, Simone Inzaghi je odšel, a jedro ekipe je ostalo. Novi trener Cristian Chivu je dodal nekaj mladih igralcev, zato ostajajo neznanka.

Novi strateg Interja Cristian Chivu je le nekaj tednov po prihodu na Interjevo klop občutil posledice neuspešnega zaključka lanske sezone, v kateri je Inter v vseh najpomembnejših tekmovanjih na koncu ostal praznih rok. FOTO: AP icon-expand

Bayer Leverkusen

Bayer iz Leverkusna so verjetno doletele največje spremembe: odšli so Wirtz, Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah in trener Xabi Alonso. Erik ten Hag je zdržal le tri tekme, zdaj jih vodi Kasper Hjulmand. Ogromen pretres, ki se lahko odvije v eno ali drugo smer.

Kasper Hjulmand FOTO: AP icon-expand

Juventus

Stara dama je daleč od stare slave. Komaj so se uvrstili v Ligo prvakov, lani presenetljivo izpadli proti PSV-ju iz Eindhovna. Igor Tudor je novi trener, a težko je pričakovati čudeže. Med drugim so Torinčane okrepili Jonathan David, Lois Openda in Edon Zhegrova.

Igor Tudor FOTO: AP icon-expand

Athletic Club

Največja okrepitev Baskov je to, da je ostal Nico Williams, a je poškodovan in bo najverjetneje manjkal proti Arsenalu. Branilec Yeray Alvarez je suspendiran zaradi dopinga, a vrnil se je Aymeric Laporte in prinesel izkušnje.

Aymeric Laporte FOTO: AP icon-expand

Tottenham

Prvaki Evropske lige, a hkrati 17. v Premier ligi. Novi trener Thomas Frank je znan po izvirnih taktičnih idejah. Imajo tanek kader, kar zna biti problem. Konec novembra jih čaka PSG v Parizu.

Thomas Frank FOTO: Profimedia icon-expand

PSV

Nizozemski prvaki, a odšli so Malik Tillman, Noa Lang in Johan Bakayoko. Spremljati velja Rubena van Bommela, sina Marka.

Newcastle United

Dolgo se je govorilo o Isaku, ki je naposled odšel v Liverpool. Nadomestila ga bosta Nick Woltemade in Yoane Wissa. Že v prvem krogu gostijo Barcelono.

Nick Woltemade FOTO: Profimedia icon-expand

Atalanta

Zdaj jih vodi Ivan Jurić, ki je lani razočaral v Southamptonu. A Atalanta je znana po presenečenjih, čeprav brez Gian Piera Gasperinija bo vsekakor vse težje.

Ivan Jurić FOTO: Profimedia icon-expand

Marseille

Pod vodstvom Roberta De Zerbija so lani v Franciji zaostali le za Parižani. Zdaj začenjajo kar na slovitem Santiagu Bernabeuu.

Ajax

Lani so ob koncu sezone povsem zatajili in zapravili nizozemski naslov prvaka, zato je trener Francesco Farioli odstopil. Vrnil se je John Heitinga, a ekipa ne vliva pretirano visokih pričakovanj.

John Heitinga FOTO: AP icon-expand

Borussia Dortmund

Hrvaški trener Niko Kovač je uspel stabilizirati ekipo, a so daleč od vrha. Jobe Bellingham bo sledil bratu, velik adut pa je lahko Serhou Guirassy.

Serhou Guirassy FOTO: AP icon-expand

Villarreal

Brez napadalcev Thierna Barryja in Yeremyja Pina bodo težko konkurenčni. Ob tem jih čaka še zahteven uvod, prve tri tekme igrajo proti Tottenhamu, Juventusu in Cityju.

Monaco

Podpisali so Paula Pogbaja, Ansuja Fatija in Erica Dierja. To lahko prinese uspeh, lahko polom. Imajo tudi mladega Maghnesa Aklioucha, ki precej obeta.

Maghnes Akliouch FOTO: AP icon-expand

Sporting

Po odhodu Rubena Amorima so lani padli. Ostali so tudi brez Gyökeresa, ki je dosegel 54 golov, zato so pred novo sezono velika neznanka.

Benfica

Vsako leto izgubijo kakšnega pomembnega igralca, tokrat je Alvaro Carreras okrepil Real Madrid, a vseeno vselej iz ekipe izstisnejo maksimum. Zdaj imajo v napadu nevarnega Grka Vangelisa Pavlidisa, ki je lani močno opozoril nase s hat-trickom proti Barceloni.

Vangelis Pavlidis FOTO: AP icon-expand

Union Saint-Gilloise

Čudežna zgodba belgijskega nogometa. Union Saint-Gilloise je osvojil prvi naslov po letu 1935, sploh prvič pa bo igral v Ligi prvakov. Del ekipe je tudi Raul Florucz, ki je bil v lanski sezoni izbran za najboljšega posameznika slovenske lige, a bo moral na svoj debi med elito še počakati zaradi suspenza, ki si ga je prislužil na tekmi z Borcem iz Banja Luke.

Raul Florucz FOTO: Twitter icon-expand

Galatasaray

Galatasaray je edini turški klub z evropskim naslovom. V treh letih so si nogometaši Galatasarayja priigrali le sedem ligaških porazov. Zdaj imajo zvezdniško ekipo na čelu z Victorjem Osimhenom, Ilkayem Gündoganom in Leroyjem Sanejem.

Victor Osimhen FOTO: Profimedia icon-expand

Club Brugge

Belgijci so lani dokaj presenetljivo igrali v osmini finala, a ekipo so zapustili trije ključni igralci, zato je že uvrstitev v ligaški del velik uspeh.

Club Brugge FOTO: AP icon-expand

Slavia Praga

Češki prvaki, prvič v Ligi prvakov po sezoni 2019/20. Za mnoge klube predstavljajo ugoden žreb.

Olympiacos

Zmagovalci Konferenčne lige leta 2024 in spet grški prvaki. Jose Luis Mendilibar je vzpostavil stabilno ekipo polno poznanih obrazov.

Jose Luis Mendilibar FOTO: AP icon-expand

Kobenhavn

Pripeljali so Youssoufa Moukoka iz dortmundske Borussie. Lahko so črna ovca tekmovanja, potem ko so lani prišli v osmino finala.

Bodo/Glimt

Najsevernejši klub v zgodovini elitne Lige prvakov, znan po tem, da je osramotil Joseja Mourinha, potem ko je porazil Romo s kar 6:1. Težko gostovanje z umetno travo v arktičnem krogu.

Pafos

Debitanti iz Cipra, ustanovljeni leta 2014. V ekipi imajo Davida Luiza, njihov dvoboj z Bayernom pa bo pravi praznik. Med elito so se prebili tako, da so v zadnjem krogu kvalifikacij izločili favorizirano Crveno zvezdo.

Crvena zvezda - Pafos FOTO: Profimedia icon-expand

Qarabag

Drugič bodo igrali v Ligi prvakov. Imajo trenerja z najdaljšim stažem v tekmovanju – Gurban Gurbanov vodi klub od leta 2008. A čaka jih zelo neugoden razpored - Liverpool, Chelsea, Napoli, Benfica, Athletic in Ajax.

Gurban Gurbanov FOTO: AP icon-expand

Kairat