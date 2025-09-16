Vseh 36 ekip Lige prvakov pred začetkom nove sezone

Paris Saint-Germain
Branilci naslova so nedvomno glavni favoriti, da ubranijo krono. Trener Luis Enrique je ostal, večina ekipe prav tako, dodali pa so branilca Ilijo Zabarnjija in vratarja Lucasa Chevalierja. Toda Chelsea jih je na svetovnem klubskem prvenstvu razgalil s svojo neposredno igro, Parižani pa so proti angleškim klubom lani komaj izsilili napredovanje, zato niso nepremagljivi. Vprašanje je tudi, kako lačni so novih uspehov.
Barcelona
Katalonci že 10 let niso osvojili tekmovanja, niti igrali v finalu. Če bodo nadaljevali strelsko formo iz prejšnje sezone (najboljši strelski izkupiček v Ligi prvakov, v La Ligi so zabili 102 gola – 24 več kot kdorkoli drug), če bo Lamine Yamal blestel in če nekoliko zategnejo obrambo, je lahko to njihovo leto. Žreb jim je bil naklonjen, a že uvodni tekmi proti Newcastlu in PSG bosta pravi preizkus.
Real Madrid
To je njihovo tekmovanje. 15-kratni evropski prvaki se vedno pojavijo ob pravem času, zdi se, da bi lahko igrali z mladinsko ekipo in vseeno napredovali. Lani jih je presenetil Arsenal, zato so se na slabšo sezono odzvali po znanem receptu na prestopni tržnici. Pripeljali so tri nove branilce in argentinskega čudežnega dečka Franca Mastantuona, zato bodo znova v igri za 16 naslov.
Liverpool
Angleški prvaki so verjetno najresnejši kandidat iz Premier lige. Lani so lahkotno opravili z uvodnimi krogi, a imeli smolo, da so v osmini finala naleteli na PSG. Zdaj je njihova ekipa še močnejša, celo rezervisti pri 16 letih delujejo neverjetno kakovostno, že tako izjemno močno zasedbo pa so okrepili še Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike in Jeremie Frimpong. Strašno.
Bayern München
Bavarci imajo s trojico Harry Kane–Luis Diaz–Michael Olise imajo enega najboljših napadov v Evropi. A vseeno delujejo nekoliko podhranjeni, kar je pred kratkim omenil tudi Kane. V izločilnih bojih so vedno nevarni, a težko si je predstavljati, da bi Vincent Kompany s to ekipo prišel do konca. Prva tekma proti svetovnim prvakom iz Londona bo resen preizkus.
Manchester City
Njihova zgodovina v Ligi prvakov je zapletena, Pep Guardiola pa je v devetih letih osvojil le en naslov – kar je pod pričakovanji. Če je popravil igro vezne vrste, lahko gredo daleč ... Poznati bi se moral tudi povratek Rodrija, ki je bil dolgo časa odsoten zaradi poškodbre. A sinjemodre spet čaka Real Madrid – že 11. v tem desetletju.
Arsenal
Pred dvema letoma četrtfinale, lani polfinale ... logično nadaljevanje bi bil finale. Ekipa je dobro pripravljena, Topničarji so se tudi letos močno okrepili. A njihova usoda bo močno odvisna od forme švedskega napadalca Viktorja Gyökeresa.
Chelsea
Po dveh letih premora se vračajo – to je bila njihova najdaljša odsotnost po obdobju pred Romanom Abramovičem. V tem času so osvojili Konferenčno ligo in svetovno klubsko prvenstvo. Lahko bi bili temni konj. Imajo mlado ekipo polno talentov, a zdi se, da četi Enza Maresce primanjkuje (pre)potrebnih izkušenj.
Napoli
Četrtfinalisti iz leta 2023 so zdaj še močnejši. Uspelo jim je zadržati Antonia Conteja, znova so osvojili italijansko Serie A, v ekipo pa dodali belgijskega čarodeja Kevina De Bruyna. Conte nima sijajne evropske zgodovine, precej uspešnejši je v državnih prvenstvih, a Neapelj in stadion Diega Armanda Maradone bo peklensko težko gostovanje.
Atletico Madrid
Nogometaši Atletico Madrida vedno opravijo s skupinskim delom, nato pa jih vsi opišejo kot težkega nasprotnika, a običajno končajo z dramo na enajstmetrovkah. Tokrat začnejo na Anfieldu, kjer imajo že nekaj lepih spominov.
Inter
Junija so igrali finale, a ponovitev bo težka. PSG jih je v finalu razbil, Simone Inzaghi je odšel, a jedro ekipe je ostalo. Novi trener Cristian Chivu je dodal nekaj mladih igralcev, zato ostajajo neznanka.
Bayer Leverkusen
Bayer iz Leverkusna so verjetno doletele največje spremembe: odšli so Wirtz, Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah in trener Xabi Alonso. Erik ten Hag je zdržal le tri tekme, zdaj jih vodi Kasper Hjulmand. Ogromen pretres, ki se lahko odvije v eno ali drugo smer.
Juventus
Stara dama je daleč od stare slave. Komaj so se uvrstili v Ligo prvakov, lani presenetljivo izpadli proti PSV-ju iz Eindhovna. Igor Tudor je novi trener, a težko je pričakovati čudeže. Med drugim so Torinčane okrepili Jonathan David, Lois Openda in Edon Zhegrova.
Athletic Club
Največja okrepitev Baskov je to, da je ostal Nico Williams, a je poškodovan in bo najverjetneje manjkal proti Arsenalu. Branilec Yeray Alvarez je suspendiran zaradi dopinga, a vrnil se je Aymeric Laporte in prinesel izkušnje.
Tottenham
Prvaki Evropske lige, a hkrati 17. v Premier ligi. Novi trener Thomas Frank je znan po izvirnih taktičnih idejah. Imajo tanek kader, kar zna biti problem. Konec novembra jih čaka PSG v Parizu.
PSV
Nizozemski prvaki, a odšli so Malik Tillman, Noa Lang in Johan Bakayoko. Spremljati velja Rubena van Bommela, sina Marka.
Newcastle United
Dolgo se je govorilo o Isaku, ki je naposled odšel v Liverpool. Nadomestila ga bosta Nick Woltemade in Yoane Wissa. Že v prvem krogu gostijo Barcelono.
Atalanta
Zdaj jih vodi Ivan Jurić, ki je lani razočaral v Southamptonu. A Atalanta je znana po presenečenjih, čeprav brez Gian Piera Gasperinija bo vsekakor vse težje.
Marseille
Pod vodstvom Roberta De Zerbija so lani v Franciji zaostali le za Parižani. Zdaj začenjajo kar na slovitem Santiagu Bernabeuu.
Ajax
Lani so ob koncu sezone povsem zatajili in zapravili nizozemski naslov prvaka, zato je trener Francesco Farioli odstopil. Vrnil se je John Heitinga, a ekipa ne vliva pretirano visokih pričakovanj.
Borussia Dortmund
Hrvaški trener Niko Kovač je uspel stabilizirati ekipo, a so daleč od vrha. Jobe Bellingham bo sledil bratu, velik adut pa je lahko Serhou Guirassy.
Villarreal
Brez napadalcev Thierna Barryja in Yeremyja Pina bodo težko konkurenčni. Ob tem jih čaka še zahteven uvod, prve tri tekme igrajo proti Tottenhamu, Juventusu in Cityju.
Monaco
Podpisali so Paula Pogbaja, Ansuja Fatija in Erica Dierja. To lahko prinese uspeh, lahko polom. Imajo tudi mladega Maghnesa Aklioucha, ki precej obeta.
Sporting
Po odhodu Rubena Amorima so lani padli. Ostali so tudi brez Gyökeresa, ki je dosegel 54 golov, zato so pred novo sezono velika neznanka.
Benfica
Vsako leto izgubijo kakšnega pomembnega igralca, tokrat je Alvaro Carreras okrepil Real Madrid, a vseeno vselej iz ekipe izstisnejo maksimum. Zdaj imajo v napadu nevarnega Grka Vangelisa Pavlidisa, ki je lani močno opozoril nase s hat-trickom proti Barceloni.
Union Saint-Gilloise
Čudežna zgodba belgijskega nogometa. Union Saint-Gilloise je osvojil prvi naslov po letu 1935, sploh prvič pa bo igral v Ligi prvakov. Del ekipe je tudi Raul Florucz, ki je bil v lanski sezoni izbran za najboljšega posameznika slovenske lige, a bo moral na svoj debi med elito še počakati zaradi suspenza, ki si ga je prislužil na tekmi z Borcem iz Banja Luke.
Galatasaray
Galatasaray je edini turški klub z evropskim naslovom. V treh letih so si nogometaši Galatasarayja priigrali le sedem ligaških porazov. Zdaj imajo zvezdniško ekipo na čelu z Victorjem Osimhenom, Ilkayem Gündoganom in Leroyjem Sanejem.
Club Brugge
Belgijci so lani dokaj presenetljivo igrali v osmini finala, a ekipo so zapustili trije ključni igralci, zato je že uvrstitev v ligaški del velik uspeh.
Slavia Praga
Češki prvaki, prvič v Ligi prvakov po sezoni 2019/20. Za mnoge klube predstavljajo ugoden žreb.
Olympiacos
Zmagovalci Konferenčne lige leta 2024 in spet grški prvaki. Jose Luis Mendilibar je vzpostavil stabilno ekipo polno poznanih obrazov.
Kobenhavn
Pripeljali so Youssoufa Moukoka iz dortmundske Borussie. Lahko so črna ovca tekmovanja, potem ko so lani prišli v osmino finala.
Bodo/Glimt
Najsevernejši klub v zgodovini elitne Lige prvakov, znan po tem, da je osramotil Joseja Mourinha, potem ko je porazil Romo s kar 6:1. Težko gostovanje z umetno travo v arktičnem krogu.
Pafos
Debitanti iz Cipra, ustanovljeni leta 2014. V ekipi imajo Davida Luiza, njihov dvoboj z Bayernom pa bo pravi praznik. Med elito so se prebili tako, da so v zadnjem krogu kvalifikacij izločili favorizirano Crveno zvezdo.
Qarabag
Drugič bodo igrali v Ligi prvakov. Imajo trenerja z najdaljšim stažem v tekmovanju – Gurban Gurbanov vodi klub od leta 2008. A čaka jih zelo neugoden razpored - Liverpool, Chelsea, Napoli, Benfica, Athletic in Ajax.
Kairat
Najbolj vzhodni klub v zgodovini lige – Almaty je bližje Tokiu kot Londonu. Opta jih uvršča na 441. mesto na svetu. 30. septembra bodo gostili Real Madrid.
